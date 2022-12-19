Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 декабря: Риши Сунак в Эстонии, армейский бокс, открытие купального сезона и реальная «Страна чудес»
Сегодня в выпуске:
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня с однодневным визитом прибыл Эстонию. С кем встретился глава британского правительства и с какой целью посетил военный городок в Тапа?
- Короткие новости: о срочном сообщении Клиники Тартуского университета, куда и зачем приглашает Центр управления государственными лесами и можно ли отправлять пиротехнику почтой.
- В Раквере состоялись финальные матчи по боксу среди военнослужащих боевой группы НАТО. Наш специальный корреспондент побывал на мероприятии и узнал - кто повесил перчатки на гвоздь, а кто вышел победителем!
- Любители закаливающего зимнего плавания открыли новый сезон. В этом году в мероприятии приняли участие около сотни фанатов моржевания, отметилась там и наша съёмочная группа.
- С миру по нитке: что будет компенсировать правительство жителям Греции, победный танец Лионеля Месси и на что позарился косолапый воришка во Флориде
- На таллиннском Певческом поле стартовал фестиваль света со сказочными персонажами и скульптурами. Наша съёмочная группа тоже заглянула полюбоваться инсталляциями, созданными по мотивам «Алисы в Стране чудес».
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 19 декабря.