«Новости в 7» за 19 декабря: Риши Сунак в Эстонии, армейский бокс, открытие купального сезона и реальная «Страна чудес»

Сегодня в выпуске:

- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня с однодневным визитом прибыл Эстонию. С кем встретился глава британского правительства и с какой целью посетил военный городок в Тапа?

- Короткие новости: о срочном сообщении Клиники Тартуского университета, куда и зачем приглашает Центр управления государственными лесами и можно ли отправлять пиротехнику почтой.

- В Раквере состоялись финальные матчи по боксу среди военнослужащих боевой группы НАТО. Наш специальный корреспондент побывал на мероприятии и узнал - кто повесил перчатки на гвоздь, а кто вышел победителем!

- Любители закаливающего зимнего плавания открыли новый сезон. В этом году в мероприятии приняли участие около сотни фанатов моржевания, отметилась там и наша съёмочная группа.

- С миру по нитке: что будет компенсировать правительство жителям Греции, победный танец Лионеля Месси и на что позарился косолапый воришка во Флориде

- На таллиннском Певческом поле стартовал фестиваль света со сказочными персонажами и скульптурами. Наша съёмочная группа тоже заглянула полюбоваться инсталляциями, созданными по мотивам «Алисы в Стране чудес».