Австрия подозревает гражданина Греции в шпионаже в пользу России

По данным Министерства внутренних дел Австрии, 39-летний мужчина, который в настоящее время не находится под стражей, имеет русские корни, а его отец был сотрудником российской разведки, который в свое время работал дипломатом в Австрии и Германии.

Предполагается, что подозреваемый прошел специальную военную подготовку в России и находился в Москве незадолго до и во время вторжения России в Украину.

Подозреваемый практически не работал в Австрии и получал лишь ограниченные субсидии, но тем не менее совершил 65 зарубежных поездок в Европу, Россию и Беларусь с 2018 по начало 2022 года и купил недвижимость в Вене, России и Греции, сообщает МВД Австрии.

Считается, что он передавал информацию в различных местах в Вене, и ему было поручено оценить потенциальную реакцию иностранных государств перед вторжением России в Украину.

При обыске дома подозреваемого было обнаружено устройство, которое может быть использовано для обнаружения сигналов устройств прослушивания телефонных разговоров, а также скрытые камеры и защитная одежда.