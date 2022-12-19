Новые правила торговли квотами на выбросы в Европейском союзе могут привести к значительному повышению цен на эстонских заправках, предупреждает представительская организация топливного сектора Eesti Õliühing.
Õliühing: новое соглашение ЕС может поднять цены на заправках более чем на 10 центов
В выходные на уровне Европейского союза были согласованы политические инструменты, которые должны обеспечить достижение амбициозных климатических целей. Одним из краеугольных камней соглашения является распространение системы торговли выбросами парниковых газов от автомобильного топлива, что может существенно повлиять на цену топлива, продаваемого на заправочных станциях для эстонских потребителей, считает Õliühing.
По мнению исполнительного руководителя топливного союза Õliühing Марта Раамата, за гордыми словами скрывается просто повышение налога на моторное топливо на уровне ЕС. «Нет прямой разницы, является ли это «рыночной» налоговой мерой, как рекламируется расширение торговли выбросами, или фиксированной суммой – в конце концов, потребитель все равно платит за повышение цены», – сказал Раамат.
Согласно соглашению, цена тонны CO2 для транспортного топлива может возрасти до 45 евро. «При сгорании одного литра автомобильного бензина выброс СО2 составляет 2,2 кг, а более энергоемкого дизельного топлива – 2,6 кг. С учетом НДС максимальное повышение цены для потребителей автомобильного бензина составляет 12 центов за литр, а цена дизельного топлива может увеличиться до 14,5 центов», – раскрыл причины повышения цен Раамат.
Исполнительный руководитель топливного союза Õliühing заявил, что ближайшие годы будут вдвойне болезненными для эстонских потребителей. «В случае автомобильного бензина у нас уже более высокая налоговая ставка, чем в среднем по Европе, но согласно текущим планам, акциз на дизельное топливо также вырастет до уровня ТОП-5 ЕС в 2027 году. Таким образом, чисто за счет повышения налогов дизельное топливо подорожает более чем на 25 центов, чем сегодня на заправках», – констатирует Раамат.
По словам исполнительного руководителя Õliühing, резкое повышение акциза вместе с торговлей квотами на выбросы может подорвать конкурентоспособность экономики Эстонии.
«Подавляющая часть дизельного топлива потребляется нашими компаниями, и недооценивать влияние предстоящего ценового шока глупо, – сказал Раамат. – Болезненный опыт 2016-2019 годов,когда десятки миллионов евро акцизных денег и сотни миллионов деятельности грузовых перевозчиков переместились за южную границу в результате внезапного повышения акцизного сбора, принятого правительством Таави Рыйваса, по крайней мере, наши предприниматели хорошо помнят».
Согласно словам Раамата, повышение налогов более болезненно сказывается на малообеспеченных людях. «Учитывая региональные особенности Эстонии, многие жители сельской местности зависят от возможности пользоваться личным автомобилем», – отмечает исполнительный руководитель Õliühing.
«Данные департамента статистики показывают, что если мы посмотрим на семьи с более низкими доходами, проживающие в сельской местности, моторное топливо составляет почти в два раза больше продуктовой корзины семьи, чем в случае семей с более высокими доходами в столице, – заявил Раамат. – Таким образом, повышение налогов на моторное топливо снижает уровень жизни людей, живущих в сельской местности, и относительно увеличивает разрыв и неравенство в обществе».
«Чтобы зеленая революция была справедливой, должны быть реализованы реально продуманные политические решения, а не программная раздача субсидий на покупку электромобилей более богатой части общества», – раскритиковал действия правительства Раамат.