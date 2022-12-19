Õliühing: новое соглашение ЕС может поднять цены на заправках более чем на 10 центов

В выходные на уровне Европейского союза были согласованы политические инструменты, которые должны обеспечить достижение амбициозных климатических целей. Одним из краеугольных камней соглашения является распространение системы торговли выбросами парниковых газов от автомобильного топлива, что может существенно повлиять на цену топлива, продаваемого на заправочных станциях для эстонских потребителей, считает Õliühing.

По мнению исполнительного руководителя топливного союза Õliühing Марта Раамата, за гордыми словами скрывается просто повышение налога на моторное топливо на уровне ЕС. «Нет прямой разницы, является ли это «рыночной» налоговой мерой, как рекламируется расширение торговли выбросами, или фиксированной суммой – в конце концов, потребитель все равно платит за повышение цены», – сказал Раамат.

Согласно соглашению, цена тонны CO2 для транспортного топлива может возрасти до 45 евро. «При сгорании одного литра автомобильного бензина выброс СО2 составляет 2,2 кг, а более энергоемкого дизельного топлива – 2,6 кг. С учетом НДС максимальное повышение цены для потребителей автомобильного бензина составляет 12 центов за литр, а цена дизельного топлива может увеличиться до 14,5 центов», – раскрыл причины повышения цен Раамат.