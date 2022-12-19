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Все больше близких к Путину говорят, что не знали о войне

rus.postimees.ee
Все больше близких к Путину говорят, что не знали о войне
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Целый ряд приближенных к Путину лиц заявил, что не подозревал о его решении начать войну, пишет американская газета The New York Times.

Целый ряд политиков в окружении президента России Владимира Путина утверждают, что они не подозревали о его решении начать войну в Украине. Об этом говорится в большом расследовании американской газеты The New York Times (NYT). 

Так, депутат Госдумы Константин Затулин, член научного совета при Совбезе РФ, «известный как ведущий эксперт по Украине», заявил в беседе с NYT, что с ним не консультировались по вопросу о полномасштабном вторжении. «Все, что связано с этим решением, оказалось неожиданностью не только для меня, но и для многих людей во власти», - утверждает Затулин.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков настаивает на том, что узнал о вторжении лишь после его начала. Руководитель президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, который курирует СМИ, тоже заявили, что не знали о планах Путина развязать войну, передала NYT со ссылкой на источники.

Бывший советник Кремля Сергей Марков рассказал, что в конце 2021 года, когда Россия наращивала военные силы на границе с Украиной, «один из заместителей министра» спросил его, знает ли он о готовящихся планах. «Даже некоторым членам» Совета безопасности России «не говорили до последнего момента», заявил Марков.

«Многие представители элиты« узнали о готовящемся вторжении «слишком поздно», пишет NYT.

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