Все больше близких к Путину говорят, что не знали о войне

Целый ряд политиков в окружении президента России Владимира Путина утверждают, что они не подозревали о его решении начать войну в Украине. Об этом говорится в большом расследовании американской газеты The New York Times (NYT).

Так, депутат Госдумы Константин Затулин, член научного совета при Совбезе РФ, «известный как ведущий эксперт по Украине», заявил в беседе с NYT, что с ним не консультировались по вопросу о полномасштабном вторжении. «Все, что связано с этим решением, оказалось неожиданностью не только для меня, но и для многих людей во власти», - утверждает Затулин.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков настаивает на том, что узнал о вторжении лишь после его начала. Руководитель президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, который курирует СМИ, тоже заявили, что не знали о планах Путина развязать войну, передала NYT со ссылкой на источники.

Бывший советник Кремля Сергей Марков рассказал, что в конце 2021 года, когда Россия наращивала военные силы на границе с Украиной, «один из заместителей министра» спросил его, знает ли он о готовящихся планах. «Даже некоторым членам» Совета безопасности России «не говорили до последнего момента», заявил Марков.