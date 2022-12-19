Водитель внедорожника, который в момент аварии был нетрезв, пострадал сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии в волости Раэ в уезде Харьюмаа.
Галерея ⟩ ДТП в волости Раэ: один из водителей, вероятно, был пьян
ДТП в волости Раэ: один из водителей, вероятно, был пьян
По данным Департамента полиции и погранохраны, автомобили Nissan X-Trail и Mitsubishi Lancer столкнулись сегодня в 18.45 на дороге Линну в деревне Копли в волости Раэ.
В результате аварии пострадал 46-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи. По предварительной информации, мужчина был нетрезв.
Полиция расследует причины аварии.