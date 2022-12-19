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Галерея ⟩ ДТП в волости Раэ: один из водителей, вероятно, был пьян

Свен Рандлайд
, журналист
ДТП в волости Раэ: один из водителей, вероятно, был пьян
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Водитель внедорожника, который в момент аварии был нетрезв, пострадал сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии в волости Раэ в уезде Харьюмаа.

По данным Департамента полиции и погранохраны, автомобили Nissan X-Trail и Mitsubishi Lancer столкнулись сегодня в 18.45 на дороге Линну в деревне Копли в волости Раэ.

В результате аварии пострадал 46-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи. По предварительной информации, мужчина был нетрезв.

Полиция расследует причины аварии.

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