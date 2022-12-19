Кремль: потолок цен на природный газ неприемлем

«Это нарушение рыночного ценообразования, нарушение рыночных процессов, любые разговоры о потолке цен недопустимы», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

По словам Пескова, для принятия ответных мер России потребуется время, чтобы тщательно взвесить все «за» и «против».

В понедельник министры энергетики Европейского Союза (ЕС) достигли договоренности о создании временного механизма коррекции рынка газа, то есть потолка цен, установив потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.