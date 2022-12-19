Кремль объявил в понедельник, что потолок цен на природный газ в размере 180 евро за мегаватт-час (МВтч), согласованный министрами энергетики Евросоюза, неприемлем.
Кремль: потолок цен на природный газ неприемлем
«Это нарушение рыночного ценообразования, нарушение рыночных процессов, любые разговоры о потолке цен недопустимы», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».
По словам Пескова, для принятия ответных мер России потребуется время, чтобы тщательно взвесить все «за» и «против».
В понедельник министры энергетики Европейского Союза (ЕС) достигли договоренности о создании временного механизма коррекции рынка газа, то есть потолка цен, установив потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.
Соглашение дает возможность уже сейчас ввести другие меры для смягчения энергетического удара по Европе, вызванного агрессивной войной России против Украины. Другие меры включают, например, совместные закупки природного газа и новый индекс цен на газ.