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Галерея ⟩ Премьер-министры Каллас и Сунак накормили солдат в Тапа

rus.postimees.ee
Премьер-министры Каллас и Сунак накормили солдат в Тапа
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в сопровождении премьер-министра Эстонии Каи Каллас посетили сегодня вечером Тапа, где встретились с дислоцированными в Эстонии британскими военнослужащими.

Сунак прибыл в Эстонию из Риги, где принимал участие во встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force или сокращенно JEF).

Сегодня Сунак также встретился с премьер-министром Каей Каллас в Таллинне.

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