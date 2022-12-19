Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в сопровождении премьер-министра Эстонии Каи Каллас посетили сегодня вечером Тапа, где встретились с дислоцированными в Эстонии британскими военнослужащими.
Галерея ⟩ Премьер-министры Каллас и Сунак накормили солдат в Тапа
Премьер-министры Каллас и Сунак накормили солдат в Тапа
Сунак прибыл в Эстонию из Риги, где принимал участие во встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force или сокращенно JEF).
Сегодня Сунак также встретился с премьер-министром Каей Каллас в Таллинне.
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