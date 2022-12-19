«Мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете». Лукашенко и Путин встретились в Минске

Путин назвал встречу «очень результативной». По словам российского президента, Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений, вместе заниматься созданием новой военной техники и доработать программу по созданию единого рынка газа.

Также, по словам Путина, он считает возможным готовить экипажи боевых самолетов армии РБ, уже «переоборудованные для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью». Что такое специальная боевая часть - президент РФ не пояснил.

Александр Лукашенко рассказал, что на сегодняшний день РФ передала Беларуси комплексы С-400 и «Искандер», которые уже «поставлены на боевое дежурство».

Комментируя санкции, против которых РФ и Беларусь «борются эффективно и сообща», Лукашенко назвал себя и Путина «соагрессорами».

Путин и Лукашенко встречаются регулярно, однако российский президент приехал в Минск впервые с 2019 года. Вместе с ним сегодня в столицу Беларуси прибыли глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.