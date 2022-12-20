При изучении старых документов специалисты обнаружили, что обелиск на Маарьямяэ в Таллинне может быть внутри пуст, а попасть в него представляется возможным через люк, который в настоящее время засыпан тоннами грунта.
Старые документы ⟩ Обелиск на Маарьямяэ внутри, вероятно, пуст и попасть в него можно через потайной люк
«По чертежам кажется, что обелиск внутри пуст и внутрь должен вести потайной люк. Его месторасположение пока неясно, но, вероятно, это место засыпано тоннами грунта», – сказал Vikerraadio столичный вице-мэр Владимир Свет.
Когда на Маарьямяэ стали строить грандиозный мемориальный комплекс, нижняя часть обелиска осталась под землей, а скрытый от глаз на протяжении десятилетий люк канул в лету. Теперь товарищество с ограниченной ответственностью Roadplan планирует отыскать люк и открыть его. Проектировщику люк интересен тем, что изнутри обелиска можно изучить, насколько высокое строение изначально было создано. Заодно можно будет выяснить состояние силикатного кирпича, на который приходится основная нагрузка, и решить, достаточно ли для консервации заменить накладки или нужно провести более комплексные строительные работы.
Обелиск находится на нереформированной государственной земле и Земельный департамент обеспокоен его состоянием. По словам заведующей отделом управления государственной землей Земельного департамента Тийны Вооро, помимо обелиска, риску обрушения подвержена и смотровая площадка, выходящая на Пирита-теэ. «Слои смотровой площадки ненадежные, и если идти по их краю, то они могут легко сломаться, а человек упасть», – сказала Вооро.