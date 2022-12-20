Харви Вайнштейн признан виновным еще в одном изнасиловании – в этот раз русской модели

Жюри присяжных, состоявшее из восьми мужчин и четырех женщин, совещалось девять дней и решило признать Вайнштейна виновным в сексуальных преступлениях против одной из четырех женщин, обвинения которых в адрес Вайнштейна рассматривались в этом деле.

Бывший кинопродюсер признан виновным в изнасиловании в 2013 году бывшей модели, уроженки России, которая фигурирует в материалах дела под вымышленным именем «Джейн Доу номер один». Теперь ему грозит еще один тюремный срок длиной до 24 лет.

Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений, выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, актрисой и сценаристкой Лорен Янг и еще одной женщиной, обозначенной как «Джейн Доу номер три». Ньюсом и Янг тоже были обозначены как «Джейн Доу» под номерами, но сами отказались от анонимности.

По этим эпизодам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств.

По предыдущему делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах Вайнштен был осужден в начале 2020 года в Нью-Йорке. В августе этого года Верховный суд штата Нью-Йорк согласился рассмотреть его апелляцию.

Нынешний суд продолжался два месяца. Как и в предыдущем деле, потерпевшие рассказывали, как Харви Вайнштейн принуждал их к сексу.