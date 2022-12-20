Чемпионат мира по футболу завершился. Позади 64 матча, в которых 32 команды боролись за титул чемпиона. В этот раз победа досталась Аргентине, которая в третий раз стала чемпионом мира – впервые страна выиграла чемпионат в 1978 году, тогда турнир проходил на территории страны. В 1986 году Аргентина повторила успех. И сейчас вновь празднует победу.
Как кот подвел сборную Бразилии, лучший гол Ришарлисона, драка сербов, сюрпризы от Марокко – чем запомнился мундиаль?
Серебро у французов, которые стали победителями прошлого чемпионата. Нельзя сказать, что они были рады такому результату, потому что боролись за победу до последнего и мечтали защитить титул. А зрителям эта борба подарила потрясающий матч, в котором было все – и кажущаяся близкой победа аргентинцев, которые забили два гола в основное время и расслабились, и камбэк французов, которые в конце второго тайма отыгрались - забили два мяча и сравняли счет.
Опередил Марадону
Только после этого начался матч не на жизнь, а на смерть, завершившийся серией пенальти и, наконец-то, свой первый титул чемпиона мира завоевал Лионель Месси, который, безусловно, стал звездой этого мудиаля: его признали лучшим игроком финала и всего чемпионата мира. Более того, Месси установил и множество личных рекордов.
Так, он побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины. Для Месси финальный матч против Франции стал уже 26-м в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Марадона сыграл за Аргентину в 21-м матче. Кроме того, Лионель улучшил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионате мира (26 - 25).
Месси стал первым футболистом в истории, который забивал на всех стадиях в рамках одного чемпионата мира. Он отличился на групповом этапе, в 1/8 финала, в четвертьфинале, полуфинале и в финале, установил рекорд сборной Аргентины по числу забитых мячей на чемпионатах мира. На его счету 13 голов в 26 матчах на турнире. Перечислять достижения Лионеля Месси можно еще долго. Но, вероятнее всего, этот чемпионат мира станет для футболиста последним.
Не трогай котика!
Но не только Лионель Месси и его сборная превратили этот ЧМ в праздник. Оглядываясь назад, можно увидеть, сколько эмоций принесли зрителям практически все участники чемпионата. Кстати, на матчи было продано три миллиона билетов, а во всем мире за ходом игр, по оценке ФИФА, наблюдало около 5 миллиардов человек.
Этот мундиаль во многом оказался неожиданностью. Удивили фавориты ЧМ – сборная Бразилии, на которую делалась основная ставка этого чемпионата и которую команда хорватов выбила в четвертьфинале с чемпионата мира. Как сказал один из коллег-журналистов – все пижоны вылетели с мундиаля, вперед прошли те, кто серьезно работал, а не гонялся за личными рекордами. Глядя на развитие событий чемпионата, с этой фразой трудно не согласиться. Никто не ожидал такой развязки, и мы могли увидеть плачущего Неймара, опустошенного Ришарлисона и ошарашенную проигрышем сборную Бразилии. Можно много шутить, что это было наказанием за то, что на пресс-конференции команды их менеджер грубо вышвырнул прыгнувшую на стол кошку, но недооценивтаь сборную Хорватии тоже было неразумно.
Можно считать сборную Хорватии скучной и возрастной, можно говорить, что они не заслужили своих медалей, но они работали именно на результат, а не зрелища. Что и получили – третье место. И не стоит забывать, что хорваты не первый раз завоевывают медали мундиаля: в этот раз стали бронзовыми призерами чемпионата мира, а в 2018 году, уступив Франции (4:2), завоевали серебро. Златко Далич, главный тренер хорватской сборной, в этот раз в матче с Бразилией выбрал единственно верную тактику обороны, которая в итоге сработала. А зрелищным футболом мы насладились в финале.
Вот это да!
Кстати, хорватам повезло и с болельщиками. Все взгляды приковала хорватская модель Ивана Кнолль, приехавшая поболеть за свою команду и верившая в то, что сборная завоюет золото. Наряды девушки были весьма откровенны и она боялась, что в такой пуританской стране, как Катар, это может вызвать проблемы. Но нет. Арабы очень благосклонно восприняли такой эпатаж и девушка стала самым настоящим украшением мундиаля.
Сюрприз от африканцев
Удивительное открытие – сборная Марокко. Это первая в истории команда из Африки, добравшаяся до полуфинала (Камерун, Сенегал и Гана дальше четвертьфинала не пробивались). Марокканцы, особенно их голкипер Яссин Буну, стали настоящей сенсацией мундиаля, показав прекрасную игру. Именно они отправили домой сборную Испании (основное и дополнительное время 0:0, серия пенальти 3:0). Именно эта команда обыграла сборную Португалии (снова слезы – в этот раз плакал Роналду). И именно они вышли против хорватов в борьбе за третье место. Их проигрыш фоне таких матчей не выглядел поражением, так что будем ждать триумфального возвращения команды на следующем чемпионате.
Кстати, если говорить о красоте игры, то стоит отметить невероятный гол форварда бразильцев Ришарлисона в матче с Сербией. Это был его второй гол в этой игре и его назвали лучшим голом чемпионата мира – футболист пробил мяч в прыжке через себя и забил второй гол в ворота сербской сборной.
Забавный рекорд чемпионата мира 2022 года – 15 желтых карточек, которые судья Матеу Лаос показал на матче Аргентина – Нидерланды. Их получили не только игроки, но и два тренера. После матча обе команды выразили крайнее недовольство работой арбитра и он был отправлен с мундиаля домой.
Кстати, один из самых огненных по накалу страстей матчей произошел между сборными Швейцарии и Сербии. Уже в самом конце, На 94-й минуте серб Никола Миленкович на краю своей штрафной толкнул руками швейцарца Гранита Джаку после свистка, что спровоцировало потасовку, причем к ней присоединились и запасные игроки. Аргентинскому арбитру Фернандо Рапаллини удалось успокоить игроков и ограничиться лишь двумя желтыми карточками.
И, пожалуй, одно из главных разочарований этого чемпионата мира – закат карьеры Криштиану Роналду. Великий футболист буквально накануне ЧМ дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором резко высказался и о своей команде («Манчестер Юнайтед»), и об отношениях с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Итогом стало расторжение контракта с командой, и на чемпионат мира Криштиану приехал совершенно свободным.
А дальше произошло то, то должно было произойти: два матча он не выходил на поле в основном составе. Первый раз не вышел в матче против Швейцарии, второй раз – против сборной Марокко. И если в первый раз такое решение главного тренера произвело эффект разорвавшейся бомбы, то второй раз все отнеслись к этому спокойнее. В любом случае, уже поздно выяснять, почему так прозошло – остается лишь сожалеть, ведь вряд ли 37-летний Роналду будет выступать на следующем чемпионате мира.
Передумал уходить
Ну и под конец хорошая новость. Лионель Месси, который в начале чемпионата сказал, что эти соревнования станут последними, передумал уходить из сборной.
«Я не собираюсь уходить из сборной. Я хочу продолжать играть как чемпион», – цитирует футболиста аргентинский журналист Гастон Эдул.
Позже Месси прокомментировал победу на чемпионате мира в своем Instagram.
«Чемпионы мира. Мне это столько раз снилось, я так этого хотел, что до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, всем, кто верил в нас. Вперед, Аргентина. Совсем скоро увидимся», – написал он.