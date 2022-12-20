Как кот подвел сборную Бразилии, лучший гол Ришарлисона, драка сербов, сюрпризы от Марокко – чем запомнился мундиаль?

Не трогай котика!

Но не только Лионель Месси и его сборная превратили этот ЧМ в праздник. Оглядываясь назад, можно увидеть, сколько эмоций принесли зрителям практически все участники чемпионата. Кстати, на матчи было продано три миллиона билетов, а во всем мире за ходом игр, по оценке ФИФА, наблюдало около 5 миллиардов человек.

Этот мундиаль во многом оказался неожиданностью. Удивили фавориты ЧМ – сборная Бразилии, на которую делалась основная ставка этого чемпионата и которую команда хорватов выбила в четвертьфинале с чемпионата мира. Как сказал один из коллег-журналистов – все пижоны вылетели с мундиаля, вперед прошли те, кто серьезно работал, а не гонялся за личными рекордами. Глядя на развитие событий чемпионата, с этой фразой трудно не согласиться. Никто не ожидал такой развязки, и мы могли увидеть плачущего Неймара, опустошенного Ришарлисона и ошарашенную проигрышем сборную Бразилии. Можно много шутить, что это было наказанием за то, что на пресс-конференции команды их менеджер грубо вышвырнул прыгнувшую на стол кошку, но недооценивтаь сборную Хорватии тоже было неразумно.

Пресс-атташе сборной Бразилии грубо скидывает запрыгнувшую на стол кошку. Фото: Nelson Almeida