В Таллинне водителей общественного транспорта ждет крупнейший за последние годы рост зарплаты

Руководитель TLT Кайдо Падар поблагодарил представителей профсоюзов за слаженное сотрудничество. «Приятно отметить, что в ходе переговоров обе стороны шли на компромисс и в итоге нам удалось достичь необходимого консенсуса. Ежегодный пересмотр заработной платы и условий труда позволяет сотрудникам понять, что мы ценим вклад каждого члена команды. В рамках коллективного договора было установлено, что рост средней заработной платы водителей вырастет на 10 процентов, будет повышена почасовая ставка на 12 процентов, а также на 12 процентов поднимется зарплата работников, осуществляющих уборку подвижного состава, служебных помещений, производственных помещений и салона автобусов.

Предоставление высококачественных услуг общественного транспорта может происходить только при совместной поддержке всех нас, и таким образом мы ставим благополучие и мотивацию сотрудников на первый план», – отметил Кайдо Падар, добавив, что это самое большое повышение заработной платы за последние годы.»

По словам доверенного лица Эстонского профсоюза железнодорожников Андрея Воробьева, что в новом коллективном договоре большое внимание было уделено не только вопросам заработной платы, но и другим пунктам, которые напрямую влияют на благополучие работников. «В этом году, помимо нагрузки и зарплаты, мы также уделили особое внимание обучению. Кроме того, во главе угла находится здоровье водителей общественного транспорта, поэтому с 1 января мы введем компенсацию в размере 65 евро на приобретение очков для зрения», – отметил Воробьев.

По словам доверенного лица Эстонского профсоюза транспортных и дорожных работников Сергея Логвиненко, также большое изменение коснется системы отпусков на предприятии. «Поскольку для нас крайне важно равноправно относиться к работникам с точки зрения социальных гарантий, мы решили уравнять отпуска, и отныне ежегодный отпуск всех сотрудников будет составлять 35 дней в году», – сказал Логвиненко.