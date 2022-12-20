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Домам попечения выделят более трех миллионов евро на оплату счетов

Rus.Postimees
Домам попечения выделят более трех миллионов евро на оплату счетов
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Дом попечения. Снимок иллюстративный.
Дом попечения. Снимок иллюстративный. Фото: Ruad/Shutterstock

Чтобы сдержать рост платы за место в домах попечения, государство будет частично покрывать расходы учреждений социального попечения в связи с ростом цен на энергоносители. Размер субсидии будет рассчитываться в зависимости от количества постояльцев и в календарный месяц составит 60 евро на одного человека, проживающего в учреждении. В общей сложности государство поддержит дома попечения суммой в 3,1 млн евро.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, плата за место в доме попечения увеличивается в начале практически каждого года. «Государство поддержало бытовых потребителей энергии, и сейчас, во время зимнего отопительного периода, мы окажем такую же поддержку постояльцам домов общего и специального ухода и их родственникам, чтобы помочь им справиться с ростом цен», – сказала Рийсало.

«Реформа системы социального ухода вступит в силу в июле. Она поможет всем людям с установленной потребностью в уходе – в будущем они смогут оплачивать свой взнос и из средней пенсии. Люди же, получающие более низкую пенсию, при необходимости получат дополнительную поддержку», – сказала Рийсало.

Размер субсидии Министерства социальных дел составит 60 евро, то есть примерно половину расходов, связанных с ростом стоимости энергии на человека в месяц. Субсидия домам попечения будет выплачиваться за период с октября 2022 года по март 2023 года.

7 декабря Рийгикогу принял государственный бюджет на 2023 год, в котором на меры поддержки предусмотрено 3,1 миллиона евро.

Кроме того, в период с 1 января по 31 марта 2023 планируется поддержать поставщиков услуг специального ухода с размещением (услуга проживания в сообществе и круглосуточная услуга специального ухода) суммой на покрытие дополнительных расходов, связанных с высокими затратами на электроэнергию. По данным Департамента социального страхования, речь идет о 3111 человеке, нуждающемся в круглосуточном специальном уходе или услуге проживания в общине. В бюджете Департамента на меры поддержки в новом году запланировано 1 119 960 евро.

Более подробную информацию о мере можно найти на сайте Департамента социального страхования.

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