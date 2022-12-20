Михаил Кылварт: люди начали отказываться от автомобилей

«Мы видим, как люди отказываются от автомобилей, потому что личный автомобиль стал очень дорогим, если не сказать роскошным средством передвижения. Несмотря на то, что нас регулярно критикуют за бесплатный общественный транспорт, и люди говорят, что сейчас не время для этого, наоборот, сейчас самое подходящее время, чтобы общественный транспорт продолжал оставаться бесплатным для горожан», – сказал Кылварт в интервью газете Pealinn.