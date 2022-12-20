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Михаил Кылварт: люди начали отказываться от автомобилей

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Михаил Кылварт: люди начали отказываться от автомобилей
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Eero Vabamägi

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, люди отказываются от автомобилей, потому что содержание машины стало очень дорогим. По его словам, бесплатный общественный транспорт – это универсальная социальная поддержка в кризис.

«Мы видим, как люди отказываются от автомобилей, потому что личный автомобиль стал очень дорогим, если не сказать роскошным средством передвижения. Несмотря на то, что нас регулярно критикуют за бесплатный общественный транспорт, и люди говорят, что сейчас не время для этого, наоборот, сейчас самое подходящее время, чтобы общественный транспорт продолжал оставаться бесплатным для горожан», – сказал Кылварт в интервью газете Pealinn.

По его словам, может сложиться впечатление, что поддержка города в некоторых сферах является само собой разумеющейся, но на самом деле это не так.

По словам Кыварта, в следующем году город планирует направить дополнительные средства на увеличение универсальных пособий, таких как надбавка к пенсии, надбавка на школьное питание и пособие на начало учебного года для учащихся.

Мэр считает необходимым повысить заработную плату городским служащим, задействованным во всех структурах столицы. «Иначе наши специалисты разбегутся», – сказал Кылварт.

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