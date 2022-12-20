По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, люди отказываются от автомобилей, потому что содержание машины стало очень дорогим. По его словам, бесплатный общественный транспорт – это универсальная социальная поддержка в кризис.
Михаил Кылварт: люди начали отказываться от автомобилей
«Мы видим, как люди отказываются от автомобилей, потому что личный автомобиль стал очень дорогим, если не сказать роскошным средством передвижения. Несмотря на то, что нас регулярно критикуют за бесплатный общественный транспорт, и люди говорят, что сейчас не время для этого, наоборот, сейчас самое подходящее время, чтобы общественный транспорт продолжал оставаться бесплатным для горожан», – сказал Кылварт в интервью газете Pealinn.
По его словам, может сложиться впечатление, что поддержка города в некоторых сферах является само собой разумеющейся, но на самом деле это не так.
По словам Кыварта, в следующем году город планирует направить дополнительные средства на увеличение универсальных пособий, таких как надбавка к пенсии, надбавка на школьное питание и пособие на начало учебного года для учащихся.
Мэр считает необходимым повысить заработную плату городским служащим, задействованным во всех структурах столицы. «Иначе наши специалисты разбегутся», – сказал Кылварт.