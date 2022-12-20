Вблизи эстонско-российской границы зафиксировали несанкционированный запуск дрона

Пограничники объяснили запустившему дрон, что в Эстонии запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов в пограничной зоне без согласования с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом транспорта, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.