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Вблизи эстонско-российской границы зафиксировали несанкционированный запуск дрона

BNS
Вблизи эстонско-российской границы зафиксировали несанкционированный запуск дрона
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Дрон. Фото иллюстративное.
Дрон. Фото иллюстративное. Фото: Матти Кямяря

Департамент полиции и погранохраны (PPA) оштрафовал человека, управлявшего дроном вблизи эстонско-российской границы в Нарве.

В понедельник пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, летавший в пограничной зоне города Нарва.

Пограничники объяснили запустившему дрон, что в Эстонии запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов в пограничной зоне без согласования с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом транспорта, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.

Человеку, запустившему дрон, был назначен штраф в размере 120 евро.

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