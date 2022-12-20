В Кохтла-Ярве из горящей квартиры спасли двух человек

В 21.32 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Арусерва в районе Сомпа. По предварительным данным, в квартире могли находиться люди, сообщила пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже дома. В снаряжении для погружения в дым спасатели вошли в квартиру и вынесли из спальни двух человек. Пострадавшие были немедленно переданы сотрудникам скорой помощи для госпитализации. Жизни спасенных ничего не угрожает.

Также из квартиры вынесли газовый баллон. Пожар был локализован в 21:57 и окончательно потушен в 22:54. В ходе работ по тушению сильно пострадала от воды и квартира, расположенная этажом ниже. Жительница не могла оставаться в ней и ей была оказана помощь в поиске места для ночлега.