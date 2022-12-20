В понедельник вечером в Кохтла-Ярве загорелась квартира, из которой спасатели помогли выбраться двум пострадавшим.
В Кохтла-Ярве из горящей квартиры спасли двух человек
В 21.32 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Арусерва в районе Сомпа. По предварительным данным, в квартире могли находиться люди, сообщила пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже дома. В снаряжении для погружения в дым спасатели вошли в квартиру и вынесли из спальни двух человек. Пострадавшие были немедленно переданы сотрудникам скорой помощи для госпитализации. Жизни спасенных ничего не угрожает.
Также из квартиры вынесли газовый баллон. Пожар был локализован в 21:57 и окончательно потушен в 22:54. В ходе работ по тушению сильно пострадала от воды и квартира, расположенная этажом ниже. Жительница не могла оставаться в ней и ей была оказана помощь в поиске места для ночлега.
По предварительным данным, пожар мог начаться с кухни. В работах по тушению участвовали спасательные команды Кохтла-Ярве и Йыхви, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагузе.