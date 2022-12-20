Во вторник утром на одном из складов в порту Мууга вспыхнул пожар.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В порту Мууга загорелся склад
В порту Мууга загорелся склад
В 10:02 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории порта Мууга открытым огнем горит склад , сообщает пресс-служба Спасательного центра.
Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. Тушение пожара продолжается.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам приславшего фотографии читателя, рядом с местом пожара тяжело дышать.
Пресс-секретарь департамента Лийна Валнер сообщила ERR, что людей эвакуировали. Опасная зона установлена на 800 метров в каждом направлении. Также людей эвакуируют из других находящихся на территории порта зданий.
Всего пят дней назад на территории Муугаского порта на борту зерновоза произошло возгорание.
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