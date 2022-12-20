Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт пропустит отборочный турнир в Дубае

Контавейт, которая в этом году очень долгое время сохраняла вторую позицию в мировой таблице первенства, но сейчас расположилась на 17-й, включили в состав команды Hawks вместе с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной (Казахстан), чемпионом Олимпиады в Токио Александром Зверевым (Германия) и чемпионом US Open 2020 года Домиником Тимом (Австрия). Как сообщает ERR , Анетт из-за болезни не сможет участвовать в соревнованиях, ее заменит Сорана Кырстя.

В соревнованиях World Tennis League принимает участие 17 теннисистов, которые поделены на четыре команды. Из них в три команды вошли по два мужчины и две женщины, а в одной команде – три мужчины и две женщины. С понедельника по пятницу пройдет шесть матчей, на которых команды сыграют между собой. Каждый матч включает в себя по одной игре среди мужчин и среди женщин, а также игру смешанными парами. Победитель будет определен в финале, который состоится в понедельник.