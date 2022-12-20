В Таллиннской гимназии будут преподавать внутреннюю оборону

Внутреннюю оборону преподают в 17 гимназиях по всей Эстонии, в этом году обучение проходят 566 учеников. Мустамяэская государственная гимназия станет первой таллиннской школой, в которой будут преподавать внутреннюю оборону.

«Внутренняя оборона - это предмет по выбору в гимназиях. Цель обучения - дать студентам знания и навыки, необходимые для спасательных и пожарных работ, охраны общественного порядка, охраны государственной границы, налоговой, таможенной и тюремной работы», - сказала координатор обучения внутренней обороне Академии МВД Сирет Линнас. - Мы также рады отметить, что обучение внутренней обороне становится все более популярным в гимназиях, в декабре мы подписали договор о сотрудничестве с Тартуской гимназией Кристьяна Яака Петерсона, весной 2023 года мы планируем подписать договор с Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназией».

Завершение обучения внутренней обороне дает гимназистам хорошие предпосылки и больше возможностей внести свой вклад в повышение чувства безопасности в своем родном городе, например, в качестве спасателей-добровольцев или помощников полицейских. По окончании все гимназисты получают сертификат. Ученики, которые особенно успешно сдали предмет, находятся в выгодном положении при поступлении в Академию МВД, поскольку уже приобрели базовые профессиональные знания и навыки.

Мустамяэская государственная гимназия откроет свои двери следующей осенью. Новая школа поставила перед собой цель обеспечить качественное среднее образование с широким набором опций, организация которых поддерживает индивидуальное развитие каждого гимназиста.