Организаторы первого этапа серии кубка мира по гонкам 2023, который пройдет в Монте-Карло, сообщили, что на соревнования зарегистрировано максимально допустимое количество экипажей – 75.
Вот это сюрприз: стало известно, кто представит M-Sport на гонках в Монте-Карло
Это значит, что стартовые экипажи, по всей видимости, утверждены. Пока еще неизвестны имена всех гонщиков, но они будут объявлены только 9 января – то есть за полторы недели до старта.
Действительно, в Rally1, то есть сильнейшем классе, в воздухе висел только один вопрос: кто будет представлять M-Sport наряду с Тянаком и Пьером Луи Лубе? И если совсем недавно циркулировали слухи о том, что в Монте-Карло на старт выйдут четыре машиы Ford Puma, то теперь выяснилось, что решили все же ограничиться тремя.
И если в разговорах за руль машин сажали то Гуса Гринсмита, то Себастьена Леба, то Андреаса Миккельсена, то окончательное решение М-Sport оказалось несколько неожиданным. В третье авто на этапе Монте-Карло сядет греческий бизнесмен Журдан Сердеридис.
58-летний любитель гонок продемонстрировал лучший результат в сильнейшем классе гонок WRC в прошлом сезоне, когда занял седьмое место по итогам гонок в Кении. Тогда он также был за рулем гибрида Ford Puma.
Из сообщения M-Sport явствует, что Сердеридис примет участие в этапах Мехико, Сардинии и Кении.
More Jourdan Serderidis in 2023 🤩 starting in Monte Carlo 🇲🇨, Mexico 🇲🇽, Sardinia 🇮🇹 and Kenya 🇰🇪! pic.twitter.com/KVP7pONo0Q— M-Sport (@MSportLtd) December 19, 2022