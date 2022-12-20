Вот это сюрприз: стало известно, кто представит M-Sport на гонках в Монте-Карло

Это значит, что стартовые экипажи, по всей видимости, утверждены. Пока еще неизвестны имена всех гонщиков, но они будут объявлены только 9 января – то есть за полторы недели до старта.

Действительно, в Rally1, то есть сильнейшем классе, в воздухе висел только один вопрос: кто будет представлять M-Sport наряду с Тянаком и Пьером Луи Лубе? И если совсем недавно циркулировали слухи о том, что в Монте-Карло на старт выйдут четыре машиы Ford Puma, то теперь выяснилось, что решили все же ограничиться тремя.

И если в разговорах за руль машин сажали то Гуса Гринсмита, то Себастьена Леба, то Андреаса Миккельсена, то окончательное решение М-Sport оказалось несколько неожиданным. В третье авто на этапе Монте-Карло сядет греческий бизнесмен Журдан Сердеридис.

58-летний любитель гонок продемонстрировал лучший результат в сильнейшем классе гонок WRC в прошлом сезоне, когда занял седьмое место по итогам гонок в Кении. Тогда он также был за рулем гибрида Ford Puma.

Из сообщения M-Sport явствует, что Сердеридис примет участие в этапах Мехико, Сардинии и Кении.