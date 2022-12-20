Французы не простили Месси: «Не забудьте вытереть ноги»

Похоже, французы так и не смогли простить Лионелю победу на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Он провел 53 матча за команду, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Как сообщает издание Le Parisien, клуб вряд ли сможет рассчитывать на Месси в предстоящих матчах. Предполагается, что лучший футболист мира вернется не раньше середины января.