Вт, 20.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Французы не простили Месси: «Не забудьте вытереть ноги»

Обидное фото в тексте
rus.postimees.ee
Французы не простили Месси: «Не забудьте вытереть ноги»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Футболка с изображением Месси, иллюстративное фото.
Футболка с изображением Месси, иллюстративное фото. Фото: LUIS ROBAYO

В социальных сетях распространяется фотография, сделанная в одном из баров Франции. На полу валяется футболка Месси, а на стенде у входа красуется надпись: «Входя, не забудьте вытереть ноги».

Похоже, французы так и не смогли простить Лионелю победу на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Он провел 53 матча за команду, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Как сообщает издание Le Parisien, клуб вряд ли сможет рассчитывать на Месси в предстоящих матчах. Предполагается, что лучший футболист мира вернется не раньше середины января.

Ключевые слова
Наверх