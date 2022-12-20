Госконтроль: государство ограничивает свободу выбора муниципалитетов, значит, не доверяет им

«Министерство финансов и различные правительственные структуры неоднократно упоминали, что нужны не только более крупные, но и более дееспособные и ответственные местные самоуправления, - напомнил государственный контролер Янар Хольм. - Слова о том, что городам и волостям следует отводить более значимую роль и, соответственно, позволять брать большую ответственность в выполнении общественных задач, звучали из уст как экспертов, так и политиков».

В настоящее время города и волости получают почти пятую часть своего дохода из фонда поддержки, правила использования которого заранее определены государством и не могут быть изменены местными самоуправлениями. Из средств фонда поддерживается, например, выплата заработной платы школьным учителям, уход за местными дорогами, а также предоставление определенных социальных услуг и образование по интересам. В 2017 году под руководством Министерства финансов и с одобрения правительства, вместе с объединением волостей был инициирован план по увеличению финансовой автономии городов и волостей путем снятия ограничений на использование фонда поддержки, финансируемого государством. Однако план отказаться от целевой маркировки субсидий по примеру стран Северной Европы и направить эти деньги в общую доходную базу муниципалитетов не осуществился, хотя он и являлся темой обсуждения с 2017 года.