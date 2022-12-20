Административная реформа, проведенная пять лет назад, расширила органы местного самоуправления, но государство по-прежнему в значительной степени ограничивает свободу выбора муниципалитетов в использовании средств, а соглашения об увеличении свободы действий - прежде всего в сфере образования и инфраструктуры - не реализованы, заключает Госконтроль в своем аудите, опубликованном утром 20 декабря.
Госконтроль: государство ограничивает свободу выбора муниципалитетов, значит, не доверяет им
«Министерство финансов и различные правительственные структуры неоднократно упоминали, что нужны не только более крупные, но и более дееспособные и ответственные местные самоуправления, - напомнил государственный контролер Янар Хольм. - Слова о том, что городам и волостям следует отводить более значимую роль и, соответственно, позволять брать большую ответственность в выполнении общественных задач, звучали из уст как экспертов, так и политиков».
В настоящее время города и волости получают почти пятую часть своего дохода из фонда поддержки, правила использования которого заранее определены государством и не могут быть изменены местными самоуправлениями. Из средств фонда поддерживается, например, выплата заработной платы школьным учителям, уход за местными дорогами, а также предоставление определенных социальных услуг и образование по интересам. В 2017 году под руководством Министерства финансов и с одобрения правительства, вместе с объединением волостей был инициирован план по увеличению финансовой автономии городов и волостей путем снятия ограничений на использование фонда поддержки, финансируемого государством. Однако план отказаться от целевой маркировки субсидий по примеру стран Северной Европы и направить эти деньги в общую доходную базу муниципалитетов не осуществился, хотя он и являлся темой обсуждения с 2017 года.
«Ограничения на использование субсидий показывают, что государство не доверяет выбору местных самоуправлений, поскольку все сферы, в которых могут быть использованы субсидии, касаются местной жизни», - прокомментировал Холм. Этот процесс со временем утратил конкретность своих целей, а сроки отодвигались всё дальше и дальше в будущее. Первый срок в 2021 году уже прошел, и в результате дискуссий был установлен новый - теперь уже в 2035 году.
Из общения с министерствами следует, что они находятся на бесконечной стадии анализа и формирования позиций, хотя с начала процесса прошло уже пять лет. Снятие ограничения на использование средств фонда поддержки несколько раз находилось на рассмотрении правительства Эстонской Республики по инициативе Министерства финансов, но это не привело к каким-либо изменениям, поскольку Министерство образования и науки, Министерство экономики и коммуникаций и Министерство социальных дел все еще колеблются. Позитивным показателем является недавно принятое решение к 2024 году отменить ограничения на использование субсидий на услугу замещающей и последующей опеки, пособия на похороны, а также внести соответствующие поправки в Закон о социальном обеспечении.
Колеблющаяся позиция министерств вызвана опасением, что после снятия ограничений эти деньги пойдут в местном самоуправлении на что-то другое (например, зарплата учителей будет потрачена на уход за дорогами или наоборот). Местные самоуправления, в свою очередь, опасаются, что государство введет в этих сферах деятельности дополнительные требования, которые не будут учитываться моделью финансирования в будущем после отмены целевого назначения средств.
По результатам аудита Госконтроль констатирует, что веских аргументов в пользу сохранения ограничений на использование средств фонда поддержки нет. Как и нет данных, свидетельствующих о том, что положительные сдвиги в субсидируемых областях местной жизни - например, рост заработной платы или увеличение числа получателей услуг - произошли именно из-за ограничения свободы местных самоуправлений.
Единственным измеримым эффектом от ограничений на их использование является расходование денег в субсидируемой сфере деятельности, но местные самоуправления уже сейчас финансируют эти сферы в большем объеме, чем получают поддержку от государства, и их собственный вклад в последние годы увеличился. Например, собственная доля местных самоуправлений в покрытии расходов на заработную плату учителей в последние годы увеличивалась примерно на 10% быстрее, чем поддержка, получаемая от государства, а вклад местных самоуправлений в финансирование ремонта местных дорог увеличивался примерно на 95% (то есть почти вдвое) быстрее.
«Опасения, что финансирование сфер деятельности в местных самоуправлениях резко изменится за счет снятия ограничений на использование субсидий, не кажутся оправданными, - подытожил Холм. - В то же время в долгосрочной перспективе отмена ограничений расширяет возможности направления денег туда, где они наиболее полезны с учетом потребностей местного сообщества, что также создает предпосылки для повышения эффективности использования государственных денег. Разумный выбор между различными областями местной жизни следует делать, прежде всего, путем обсуждения в сообществе».
Контекст
В фонде поддержки местных самоуправлений есть в общей сложности восемь субсидий на финансирование муниципальных задач:
- субсидия на содержание общеобразовательных школ,
- субсидия на содержание местных дорог,
- субсидия на услугу замещающей и последующей опеки,
- субсидия на оплату труда педагогов дошкольных учреждений,
- субсидия на образование по интересам и деятельность кружков по интересам,
- пособие на похороны,
- пособие на оказание помощи ребенку с тяжелым и глубоким недостатком здоровья,
- субсидия на бывшие государственные дороги, переданные местным самоуправлениям.
На их покрытие в государственном бюджете на 2022 год было предусмотрено 461 миллион евро, причем большая часть этой суммы пришлась на содержание общеобразовательных школ (381 миллион евро). Субсидия на содержание общеобразовательных школ, в свою очередь, подразделяется на восемь подвидов (субсидия на заработную плату учителей основной школы, субсидия на заработную плату учителей гимназии и т.п.).
Отмена ограничений на использование вышеупомянутых субсидий была целью почти всех правительственных структур республики после проведения административной реформы. По прошествии пяти лет после вышеупомянутой реформы Госконтроль проанализировал, что было сделано для достижения поставленной цели и почему в конечном итоге цель все еще не была достигнута.