Возмущенный покупатель: судоходная компания наживается на людях очень абсурдным образом

Мужчина решился поддаться этому искушению и купил билет на паром Таллинн-Хельсинки-Таллинн.

Однако утром в субботу, 12 декабря, на его телефон пришло ошеломляющее сообщение: оплата не прошла и, следовательно, билет на корабль не оплачен. Кроме того, в сообщении была угроза, что если в течение 24 часов не будет произведена оплата через сайт или горячую линию, бронь будет аннулирована.

Фото: Viking Line

«Поскольку ссылка на сайт была общей, я позвонил по номеру горячей линии компании, - рассказал наш читатель. - Выяснилось, что этот звонок стоит 80 центов в минуту. Очевидно, многие получили сообщение и тоже стали связываться с компанией, поэтому мой звонок был поставлен на удержание, и я прослушал минуты классической музыки. Конечно, за свой же счет! В итоге оказалось, что система компании создала для меня бронь, идентичную брони, которую я делал ранее. Представитель службы поддержки сказал «ой» и удалил неправильную бронь. Но в конце концов это означало, что мне все равно пришлось оплатить беспорядок, который они устроили!»