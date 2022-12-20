С Postimees связался человек, которому предложение в честь Черной пятницы от судоходной компании Viking Line показалось очень заманчивым: билет на паром в Финляндию стоил лишь шесть евро.
Возмущенный покупатель: судоходная компания наживается на людях очень абсурдным образом
Мужчина решился поддаться этому искушению и купил билет на паром Таллинн-Хельсинки-Таллинн.
Однако утром в субботу, 12 декабря, на его телефон пришло ошеломляющее сообщение: оплата не прошла и, следовательно, билет на корабль не оплачен. Кроме того, в сообщении была угроза, что если в течение 24 часов не будет произведена оплата через сайт или горячую линию, бронь будет аннулирована.
«Поскольку ссылка на сайт была общей, я позвонил по номеру горячей линии компании, - рассказал наш читатель. - Выяснилось, что этот звонок стоит 80 центов в минуту. Очевидно, многие получили сообщение и тоже стали связываться с компанией, поэтому мой звонок был поставлен на удержание, и я прослушал минуты классической музыки. Конечно, за свой же счет! В итоге оказалось, что система компании создала для меня бронь, идентичную брони, которую я делал ранее. Представитель службы поддержки сказал «ой» и удалил неправильную бронь. Но в конце концов это означало, что мне все равно пришлось оплатить беспорядок, который они устроили!»
Он добавил, что сообщение, полученное от Viking Line, очень напоминало всевозможные мошеннические сообщения, из-за чего часть людей, получивших сообщение, могли его просто удалить. Если бы платеж покупателя действительно не прошел, он бы потерял свои деньги и билет, так что он проверил на сайте Viking Line, что соответствующий короткий номер действительно принадлежит судоходной компании, и только после этого решился позвонить.
«Ведись на предложения Черной пятницы - и будет тебе такой беспорядок. На жадности далеко не уедешь!» - подвел он итог.
Генеральный директор Viking Line в Эстонии Инно Бороденко не смог сказать, что могло произойти в данном случае. «Похоже, что избыточное бронирование произошло из-за системной ошибки. К сожалению, не зная номера, невозможно сказать, что вызвало системную ошибку. Как правило, такие проблемы не встречаются. Это исключительные ситуации, в которых мы каждый случай рассматриваем отдельно», - сказал Бороденко.
По общим правилам Viking Line срок оплаты составляет 30 дней. Клиенту будет отправлено автоматическое напоминание о неоплаченном бронировании. Если до отплытия осталось менее 30 дней, бронирование должно быть оплачено немедленно, иначе билет будет автоматически аннулирован.
По словам Бороденко, на сайте Viking Line также есть обычный городской номер, по которому можно позвонить, чтобы изменить или отменить бронирование. Вы также можете написать им через Facebook абсолютно бесплатно.