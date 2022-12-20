Легендарному футболисту «Реала» диагностировали неизлечимую болезнь

«Мысленно мы вместе с Мигелем Анхелем и его семьей в борьбе с БАС. Желаем ему сил и несгибаемости духа, который он всегда демонстрировал на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте «Реала».

Добавим, что Гонсалес выступал за «сливочных» на протяжении 18 лет, с 1968 по 1986 годы. За это время голкипер, которому за выбор позиции перед воротами и удачные сэйвы дали прозвище Кот, провел за мадридцев во всех турнирах 346 матчей, дважды став обладателем Кубка УЕФА, восемь раз выиграв чемпионат Испании и пять раз — Кубок Короля. После завершения игровой карьеры работал тренером вратарей и занимал руководящие посты в структуре клуба.