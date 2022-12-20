Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес спровоцировал скандал неприличным жестом

Сразу по получении приза он не удержался и приложил награду к паху перпендикулярно телу и потряс ею. Разумеется, фотографы воспользовались моментом и многочисленные фотографии вратаря, делающего неприличные жесты, стали вирусными.

Позже Мартинес объяснил свой поступок. Как оказалось, французы его освистывали, и такое отношение он терпеть не смог.