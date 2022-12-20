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Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес спровоцировал скандал неприличным жестом

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Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес спровоцировал скандал неприличным жестом
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Эмилиано Мартинес нестандартным образом демонстрирует награду лучшему вратарю.
Эмилиано Мартинес нестандартным образом демонстрирует награду лучшему вратарю. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. На церемонии награждения голкипер сборной Эмилиано Мартинес получил также награду лучшего вратаря – Золотую перчатку. Что началось дальше – достойно отдельной новости.

Сразу по получении приза он не удержался и приложил награду к паху перпендикулярно телу и потряс ею. Разумеется, фотографы воспользовались моментом и многочисленные фотографии вратаря, делающего неприличные жесты, стали вирусными.

Позже Мартинес объяснил свой поступок. Как оказалось, французы его освистывали, и такое отношение он терпеть не смог.

«Такое высокомерие со мной не работает», – прокомментировал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» для радио La Red.

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