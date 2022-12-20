Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. На церемонии награждения голкипер сборной Эмилиано Мартинес получил также награду лучшего вратаря – Золотую перчатку. Что началось дальше – достойно отдельной новости.
Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес спровоцировал скандал неприличным жестом
Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес спровоцировал скандал неприличным жестом
Сразу по получении приза он не удержался и приложил награду к паху перпендикулярно телу и потряс ею. Разумеется, фотографы воспользовались моментом и многочисленные фотографии вратаря, делающего неприличные жесты, стали вирусными.
Позже Мартинес объяснил свой поступок. Как оказалось, французы его освистывали, и такое отношение он терпеть не смог.
«Такое высокомерие со мной не работает», – прокомментировал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» для радио La Red.