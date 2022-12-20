Американский топ-адвокат: Эстония упустила историческую возможность

Я очень уважаю и восхищаюсь премьер-министром Каей Каллас за ее мужество и лидерство во время украинского кризиса, но плохие советы, которые она получила по вопросу о Danske Bank от Лиги и других, были вредны для Эстонии.
Мы предпринимали неоднократные и безуспешные попытки встретиться с премьер-министром Каллас и ее министром финансов, чтобы объяснить суть нашей работы и рассказать о сотрудничестве с США. Ее правительство ответило нам публичной критикой и гонениями и долгое время отказывалось платить честно заработанную нами заработную плату.
После того, как наш контракт был расторгнут, мы сообщили властям США (DOJ, SEC и NYDFS), что мы больше не работаем в Эстонии, и этот жизненно важный и успешный мост сотрудничества, к сожалению, закрылся.
Хотя невозможно сказать, как бы все закончилось, если бы премьер-министр Каллас позволила нам довести до конца активное независимое и беспристрастное расследование и сотрудничество с США, но лично я считаю, что Эстония могла бы вернуть сотни миллионов долларов, а не просто ограничиться словами благодарности от США.
Более важным, чем полмиллиарда долларов, которые датские власти получили от США за сотрудничество, была возможность для Эстонии показать США и всему миру, что ее правительство не терпит отмывания денег или финансовых преступлений и твердо привержено соблюдению принципов верховенства закона в чрезвычайном глобальном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег. Эта возможность была упущена.