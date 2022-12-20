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Американский топ-адвокат: Эстония упустила историческую возможность

Луис Фри
, Консультировал правительство Эстонии по делу об отмывании денег в банке Danske
Американский топ-адвокат: Эстония упустила историческую возможность
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Danske.
Danske. Фото: Mihkel Maripuu
  • Партия реформ не была заинтересована в расследовании отмывания денег
  • У Юргена Лига был конфликт интересов
  • Эстония могла бы показать миру, что здесь серьезно относятся к отмыванию денег

Из-за противодействия Партии реформ Эстония упустила возможность получить компенсацию после расследования об отмывании денег в банке Danske, пишет Луи Фри, американский топ-адвокат, консультировавший правительство Эстонии по данному делу в период с 2020-й по 2021 год.

16 декабря эксперт по безопасности Эркки Коорт опубликовал в Postimees всесторонний анализ деятельности Эстонии в расследовании скандала с отмыванием денег Danske Bank, заявив, что была предпринята попытка возмещения ущерба, но «она была превращена в политическую и подавлена. Бывший генеральный директор ФБР, нанятый для взыскания денег, чье единственное преступление, казалось, заключалось в сделке не с тем министром финансов, был втоптан в грязь». Я бы хотел представить свой взгляд на события того времени.

Freeh Sporkin Sullivan (FSS), известная юридическая фирма из Вашингтона, была нанята Эстонией в июле 2020 года специально для установления тесного сотрудничества между прокуратурами Министерства юстиции Эстонии и США (USDOJ), Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS) в связи с обширной российской схемой отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank, в ходе которой через Эстонию в 2008-2016 годах было отмыто более 200 миллиардов долларов США.

Хотя я не могу разглашать конфиденциальную и любую другую закрытую информацию, связанную с этим контрактом, я могу сделать определенные замечания и комментарии в ответ на заявления в СМИ и публичные действия правительства и тогдашних официальных лиц Эстонии, которые были направлены против меня и юридической фирмы.

До того, как наш договор был внезапно расторгнут в феврале 2021 года, мы добились значительного прогресса в укреплении этого сотрудничества и имели прямые отношения и обмен протоколами с прокурорами США, поверенными SEC и регулирующими органами NYSDFS. Цель сотрудничества была также публично обозначена ​​нами и Министерством финансов Эстонии: использовать определенные законы США и процедуры USDOJ, чтобы вернуть в Эстонию значительную часть финансовых компенсаций, штрафов и/или конфискации, выплаченных Danske Bank властям США.

Партия реформ отрицала факт отмывания российских денег в Эстонии. Партия реформ также ошибочно утверждала, что Эстония не имеет права претендовать на часть финансовых штрафов и конфискованных сумм, которые США могут наложить за отмывание денег в Эстонии. Партия реформ возглавляла правительство Эстонии в 2005-2016 годах.

Несмотря на противостояние и отказ Danske Bank от сотрудничества, мы нашли и опросили десятки свидетелей, которые могли бы быть очень важными для расследования в США. И здесь я не буду ссылаться на содержание расследования, которое остается конфиденциальным. В рамках нашей работы мы напрямую и регулярно взаимодействовали со всеми ведомствами США.

По иронии судьбы, бывший министр финансов Юрген Лиги, вице-председатель Партии реформ и тогдашний председатель Комиссии по контролю государственного бюджета, публично и ложно обвинил нас в конфликте интересов из-за совершенно независимой работы, которую наша юридическая фирма выполняла для других клиентов.

Лиги был министром финансов с 2009 по 2014 год, пока не был вынужден уйти в отставку из-за дискриминационных замечаний о национальном происхождении одного из своих коллег-министров. Реальный конфликт интересов на самом деле заключался в том, что Лиги вообще мог участвовать в расследовании, потому что он был министром финансов Партии реформ в течение шести лет, когда было совершено это историческое преступление по отмыванию денег, и он, очевидно, ничего не сделал для его обнаружения или предотвращения.

Я очень уважаю и восхищаюсь премьер-министром Каей Каллас за ее мужество и лидерство во время украинского кризиса, но плохие советы, которые она получила по вопросу о Danske Bank от Лиги и других, были вредны для Эстонии.

Мы предпринимали неоднократные и безуспешные попытки встретиться с премьер-министром Каллас и ее министром финансов, чтобы объяснить суть нашей работы и рассказать о сотрудничестве с США. Ее правительство ответило нам публичной критикой и гонениями и долгое время отказывалось платить честно заработанную нами заработную плату.

После того, как наш контракт был расторгнут, мы сообщили властям США (DOJ, SEC и NYDFS), что мы больше не работаем в Эстонии, и этот жизненно важный и успешный мост сотрудничества, к сожалению, закрылся.

Хотя невозможно сказать, как бы все закончилось, если бы премьер-министр Каллас позволила нам довести до конца активное независимое и беспристрастное расследование и сотрудничество с США, но лично я считаю, что Эстония могла бы вернуть сотни миллионов долларов, а не просто ограничиться словами благодарности от США.

Более важным, чем полмиллиарда долларов, которые датские власти получили от США за сотрудничество, была возможность для Эстонии показать США и всему миру, что ее правительство не терпит отмывания денег или финансовых преступлений и твердо привержено соблюдению принципов верховенства закона в чрезвычайном глобальном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег. Эта возможность была упущена.

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