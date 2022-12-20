Американский топ-адвокат: Эстония упустила историческую возможность

16 декабря эксперт по безопасности Эркки Коорт опубликовал в Postimees всесторонний анализ деятельности Эстонии в расследовании скандала с отмыванием денег Danske Bank, заявив, что была предпринята попытка возмещения ущерба, но «она была превращена в политическую и подавлена. Бывший генеральный директор ФБР, нанятый для взыскания денег, чье единственное преступление, казалось, заключалось в сделке не с тем министром финансов, был втоптан в грязь». Я бы хотел представить свой взгляд на события того времени.

Freeh Sporkin Sullivan (FSS), известная юридическая фирма из Вашингтона, была нанята Эстонией в июле 2020 года специально для установления тесного сотрудничества между прокуратурами Министерства юстиции Эстонии и США (USDOJ), Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS) в связи с обширной российской схемой отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank, в ходе которой через Эстонию в 2008-2016 годах было отмыто более 200 миллиардов долларов США.

Хотя я не могу разглашать конфиденциальную и любую другую закрытую информацию, связанную с этим контрактом, я могу сделать определенные замечания и комментарии в ответ на заявления в СМИ и публичные действия правительства и тогдашних официальных лиц Эстонии, которые были направлены против меня и юридической фирмы.