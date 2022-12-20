Согласно недавнему экономическому прогнозу Банка Эстонии, потребление под влиянием быстрого роста цен снизится, а рентабельность предприятий сократится.
Зловещий прогноз Банка Эстонии: полное влияние энергетического кризиса на экономику только начинает проявляться
По данным Центрального банка, из-за увеличения госрасходов в новом году все же ожидается небольшой экономический рост на уровне 0,4 процента. Инфляция замедлится, и, вероятно, останется на уровне чуть ниже 10 процентов.
Резюме обновленного экономического прогноза Банка Эстонии:
Экономика Эстонии до сих пор находилась в лучшем состоянии
Несмотря на падение доверия, люди соглашались с повышением цен, так как имели накопления со времен пандемии и благодаря изъятию денег из второй пенсионной ступени. Большая часть этих денег уже использована. Высокий уровень потребления позволил компаниям увеличить прибыль даже в условиях быстрого роста затрат.
Влияние быстрого роста инфляции на экономический рост становится все более и более очевидным. В конце прошлого года и в первой половине нового года снижение покупательной способности и сокращение сбережений приведет к снижению потребления, пострадает и рентабельность компаний. В этом году объем экономики уменьшится на 0,5 процента, но в следующем году экономика вырастет на 0,4 процента - в основном за счет увеличения расходов государственного сектора. Можно ожидать, что экономический рост ускорится до 3-4 процентов в 2024-2025 годах, но из-за войны перспективы как ценового, так и экономического роста довольно неопределенны.
Инфляция упорно снижается
Стабильно высокие цены на энергоносители и рост цен на товары и услуги, необходимые для производства, еще не в полной мере коснулись конечных потребителей, поэтому рост цен замедляется, но постепенно. Несмотря на то, что цены на сырье падают на мировом рынке, в ближайшее время доля продовольственных товаров в общем росте цен будет увеличиваться: все потому что производство продуктов питания, на которое в большей степени повлиял энергетический кризис, все еще проходит ценовой пик в Европе. В этом году рост цен составит чуть менее 20 процентов, снизится до менее 10 процентов в следующем году и, как ожидается, составит от 2 до 3 процентов в 2024-2025 годах.
Охлаждение экономики увеличивает безработицу
Снижение желания компаний нанимать на работу отразится на показателях рынка труда c опозданием, в 2023 году занятость снизится. Безработица достигнет пика - около 9 процентов - в 2024 году. Часть роста безработицы связана с тем, что украинские военные беженцы, которые ищут работу в Эстонии, начнут отражаться в статистике рынка труда. В ближайшие два года рост зарплаты останется близким к 8-9 процентам, он будет стимулироваться увеличением минимальной зарплаты, соглашениями о зарплате в государственном секторе и повышением цен. Покупательная способность, упавшая на 9% в 2022 году, восстановится к концу 2025 года.
Ужесточение финансовой политики все сильнее сдерживает рост цен
В течение этого года Совет Европейского центрального банка постепенно повышал процентные ставки денежно-кредитной политики, поэтому кредиты становятся все более дорогими для клиентов банков. Euribor повышает цену заемных денег для людей и компаний, тем самым охлаждая экономику и, прежде всего, рост цен на промышленные товары и услуги. Рост процентных ставок резкий, но ожидается, что Euribor будет ниже, чем в среднем до финансового кризиса 2008 года. Более высокая процентная ставка по кредиту больше соответствуют росту потребительских цен и цен на активы в Эстонии и помогают снизить риск перегрева в секторе недвижимости.
Быстрый рост цен улучшит положение бюджета в этом году, но увеличит дефицит в последующие годы
В этом году инфляция увеличила сбор налоговых поступлений, но с нового года повышение цен перенесется на многие государственные расходы. В 2023 году будет стремительно расти дефицит бюджета, так как он будет усугубляться рядом вступающих в силу решений: увеличение семейных пособий, увеличение льгот по подоходному налогу, увеличение пенсий и налоговых льгот. В ближайшие три года дефицит останется выше 3% ВВП, увеличится долговая нагрузка государственного сектора. Чем позже и при более высокой долговой нагрузке будет восстановлена фискальная дисциплина, тем масштабнее для ее достижения потребуется увеличение налоговой нагрузки или ограничение роста расходов.
В госбюджете следует поддерживать баланс между поддержкой жителей и предприятий и, с другой стороны, снижением инфляционного давления
Энергетический кризис, военные беженцы и повышенная готовность к обороне требуют от правительства дополнительных затрат, но, даже без экстренных расходов, в ближайшие годы в бюджете ожидается большой дефицит. Самая большая проблема для экономики на данный момент - высокие цены на энергоносители - никуда не денется до тех пор, пока не решатся проблемы со стороны предложения. На это уйдут годы, в течение которых государство сможет оказать дополнительную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Рост цен на энергоносители с разной силой затрагивает людей с разным уровнем доходов и разных секторов экономики, и поэтому с точки зрения управления общим ростом цен важно, чтобы дополнительная государственная помощь была целенаправленной и временной.