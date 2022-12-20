Зловещий прогноз Банка Эстонии: полное влияние энергетического кризиса на экономику только начинает проявляться

По данным Центрального банка, из-за увеличения госрасходов в новом году все же ожидается небольшой экономический рост на уровне 0,4 процента. Инфляция замедлится, и, вероятно, останется на уровне чуть ниже 10 процентов.

Резюме обновленного экономического прогноза Банка Эстонии:

Экономика Эстонии до сих пор находилась в лучшем состоянии

Несмотря на падение доверия, люди соглашались с повышением цен, так как имели накопления со времен пандемии и благодаря изъятию денег из второй пенсионной ступени. Большая часть этих денег уже использована. Высокий уровень потребления позволил компаниям увеличить прибыль даже в условиях быстрого роста затрат.

Влияние быстрого роста инфляции на экономический рост становится все более и более очевидным. В конце прошлого года и в первой половине нового года снижение покупательной способности и сокращение сбережений приведет к снижению потребления, пострадает и рентабельность компаний. В этом году объем экономики уменьшится на 0,5 процента, но в следующем году экономика вырастет на 0,4 процента - в основном за счет увеличения расходов государственного сектора. Можно ожидать, что экономический рост ускорится до 3-4 процентов в 2024-2025 годах, но из-за войны перспективы как ценового, так и экономического роста довольно неопределенны.

Инфляция упорно снижается