В этом выпуске «Почтальона» публицист Артемий Троицкий подробно рассуждал о слове, выражении и антиязыке года, а также об изоляции России на мировой арене. По словам Троицкого, для России подобное изгойство и тотальная изоляция - это очень плохо, трагично, обидно и жутко, но, с другой стороны, а кто заставлял?
«Почтальон» с Артемием Троицким: слова года в России – рашизм, мобилизация, релокация
Троицкий начинает с объяснения акции «Слово года»: она проводится в разных странах уже много лет. Экспертными советами, читателями, слушателями и т. д. выбираются самые популярные, массовые и знаковые слова года.
Публицист напоминает, что в России эта акции проводится с 2007 года. В разные время словами года в России становились: блог, перезагрузка, жара, распил, Болотная, беженцы, реновация, новичок, протест, обнуление.
В конкурсе «Слово года» три номинации - собственно слово года, выражение года, антиязык года.
«Ушло все, что касалось ковида: тесты, антиваксер, омикрон и т. д. Все испарилось бесследно, равно как бесследно испарилась и всякая глобальная повестка: глобальное потепление, искусственный интеллект и т. д.», - отмечает Троицкий.
«Слово года, естественно, - война, - говорит Троицкий. - На втором, третьем и прочих местах - мобилизация, мобик, беженцы, релокация, оккупация, рашизм и буква Z как символ рашизма».
Выражение года: СВО - специальная военная операция. Другие номинанты: «Нет войне!», «Русский военный корабль, иди на ***», ЧВК - (частная военная компания Вагнера), ядерный шантаж, грязная бомба. Как подмечает Артемий, все выражения на одну и ту же тему: «Все мрачно, все противно, все кроваво».
В последней номинации Троицкий называет антиязык года, то есть язык пропаганды, лживые лозунги, и т. д. Им становится «дискредитация российской армии». Также в эту номинацию попадают: денацификация, демилитаризация, иностранный агент, русофобия, англосаксы, освобожденные территории, высокоточное оружие, своих не бросаем, жест доброй воли (имеется в виду отступление), традиционные ценности, гейропа, пиндостан и т. д.
Публициста удивляет то, что среди слов года не было слова «изоляция». «Эта самая изоляция стала одним из самых заметных событий для России в 2022 году», - говорит он.
Троицкий напоминает, что на прошлой неделе ЕС принял уже девятый пакет санкций. «Под санкции попало огромное количество российского начальства: практически все депутаты Госдумы, причем из разных фракций. А также все члены правительства, министры, государственные или окологосударственные телеканалы, которым теперь запрещается вещать в Европе, в том числе и со спутников. То есть их всех изолировали от европейской общественности. Однако процесс изоляции, естественно, начался не на прошлой неделе, а идет уже довольно давно», - говорит он.
Троицкий добавляет, что очень многие парламенты стран Европы и ПАСЕ признали Россию страной-спонсором терроризма. Помимо этого, Россию исключили практически из 40 крупных международных организаций, в частности из Совета по правам человека ООН, Всемирной туристической организации ООН, Совета Европы, Международного газового союза и т. д.
Даже более-менее дружественные к России страны стараются обходить ее стороной, говорит Троицкий: «Например, премьер-министр Индии отменил свою ежегодную традиционную встречу с президентом Путиным, сказав, что не нравится ему выступления России, а в частности то, что Россия говорит о возможности ядерной войны».
«Даже на последней встрече ОДКБ, которая проходила в Армении, Россия подвергалась критике. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал итоговый документ ОДКБ. То есть даже ближайшие страны уже отворачиваются от России», - заявляет Артемий.
По мнению Троицкого, у России осталось всего три верных союзника в мире, не считая Эритреи и Никарагуа. Это соседняя Беларусь, КНДР и Иран. «Все они - страны-изгои, примерно такие же, как и Россия. И то и Северная Корея, и Иран виляют и стараются, по возможности, от России отгородиться, утверждая, что они не снабжают Россию оружием и боеприпасами», - говорит он.
Троицкий, сравнивая Россию с СССР, утверждает, что ситуация не в пользу первой. «У СССР союзников было много: помимо стран Варшавского договора, это и страны Азии, Африки, Латинской Америки».
«Единственное место, где Россия сохранила свои позиции - это, как это не прискорбно, ООН. Там просто нет такой процедуры, чтобы исключить Россию, скажем, из Совета Безопасности - никогда этого раньше не практиковалось, и как это сделать, юридически непонятно», - говорит Артемий.
«Если Россия останется без ООН, то можно твердо сказать, что такого изгойства, такой тотальной изоляции в современной истории ни одна страна не знала. Для России это очень плохо, трагично, обидно и жутковато, но, с другой стороны, а кто заставлял?» - подытоживает Троицкий.