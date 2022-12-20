«Почтальон» с Артемием Троицким: слова года в России – рашизм, мобилизация, релокация

Публициста удивляет то, что среди слов года не было слова «изоляция». «Эта самая изоляция стала одним из самых заметных событий для России в 2022 году», - говорит он.

Троицкий напоминает, что на прошлой неделе ЕС принял уже девятый пакет санкций. «Под санкции попало огромное количество российского начальства: практически все депутаты Госдумы, причем из разных фракций. А также все члены правительства, министры, государственные или окологосударственные телеканалы, которым теперь запрещается вещать в Европе, в том числе и со спутников. То есть их всех изолировали от европейской общественности. Однако процесс изоляции, естественно, начался не на прошлой неделе, а идет уже довольно давно», - говорит он.

Троицкий добавляет, что очень многие парламенты стран Европы и ПАСЕ признали Россию страной-спонсором терроризма. Помимо этого, Россию исключили практически из 40 крупных международных организаций, в частности из Совета по правам человека ООН, Всемирной туристической организации ООН, Совета Европы, Международного газового союза и т. д.

Даже более-менее дружественные к России страны стараются обходить ее стороной, говорит Троицкий: «Например, премьер-министр Индии отменил свою ежегодную традиционную встречу с президентом Путиным, сказав, что не нравится ему выступления России, а в частности то, что Россия говорит о возможности ядерной войны».