Эстонский центр запасов на случай кризисных ситуаций закупает электрогенераторы

По заявлению EVK, основной целью использования генераторов является поддержка развертывания государственных оперативных резервов в случае отключения электроэнергии, чтобы в кризисных ситуациях они доходили до потребителей и нуждающихся. Однако по словам председателя правления Эстонского центра запасов Андо Леппимана, закупленные генераторы универсальны и их возможная область применения очень широкая.

«С помощью генераторов 65 кВт можно сохранить в работе важный производственный объект в кризисной ситуации, обеспечить электроэнергией, например, место эвакуации жителей или склад. Мы покупаем большие генераторы вместе со специальными прицепами, и они должны иметь возможность работать на открытом воздухе, даже когда на улице непогода, идет дождь или снег», - пояснил Леппиман.

«Планируется закупить 20 генераторов мощностью не менее 8кВт. Такая мощность обеспечивает, например, работу ответственных насосных станций питьевой воды и сточной вод. 50 генераторов небольшие, то есть номинальной мощностью 2 кВт, но они позволяют питать, например, холодильники в аптеках для хранения лекарств или поддерживать работу циркуляционного насоса теплового узла», - добавил Леппиман.

С момента получения предложений и подписания контрактов у предпринимателей есть до пяти месяцев, чтобы передать генераторы. По данным EVK, в связи с российской агрессией в Украине и напряженной ситуацией с безопасностью электроснабжения спрос на мобильные электрогенераторы в Европе вырос, из-за чего они подорожали и увеличились сроки поставки.