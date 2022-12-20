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Эстонский центр запасов закупает электрогенераторы на случай кризисных ситуаций

Карл-Роберт Пухм
Эстонский центр запасов закупает электрогенераторы на случай кризисных ситуаций
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Андо Леппиман, председатель правления Эстонского центра запасов.
Андо Леппиман, председатель правления Эстонского центра запасов. Фото: Tairo Lutter

Эстонский центр запасов (EVK) объявил о государственной закупке, с помощью которой хочет приобрести электрогенераторы мощностью от 2 до 65 кВт. Генераторы предназначены как для доставки ресурсов потребителям, так и для использования в различных кризисных ситуациях, когда нарушается нормальное электроснабжение.

По заявлению EVK, основной целью использования генераторов является поддержка развертывания государственных оперативных резервов в случае отключения электроэнергии, чтобы в кризисных ситуациях они доходили до потребителей и нуждающихся. Однако по словам Андо Леппимана, председателя правления Эстонского центра запасов, закупленные генераторы универсальны, и их возможная область применения очень широкая.

«С помощью генераторов 65 кВт можно сохранить в работе важный производственный объект в кризисной ситуации, обеспечить электроэнергией, например, место эвакуации жителей или склад. Мы покупаем большие генераторы вместе со специальными прицепами, и они должны иметь возможность работать на открытом воздухе, даже когда на улице непогода, идет дождь или снег», - пояснил Леппиман.

«Планируется закупить 20 генераторов мощностью не менее 8кВт. Такая мощность обеспечивает, например, работу ответственных насосных станций питьевой воды и сточной вод. 50 генераторов небольшие, то есть номинальной мощностью 2 кВт, но они позволяют питать, например, холодильники в аптеках для хранения лекарств или поддерживать работу циркуляционного насоса теплового узла», - добавил Леппиман.

С момента получения предложений и подписания контрактов у предпринимателей есть до пяти месяцев, чтобы передать генераторы. По данным EVK, в связи с российской агрессией в Украине и напряженной ситуацией с безопасностью электроснабжения спрос на мобильные электрогенераторы в Европе вырос, из-за чего они подорожали и увеличились сроки поставки.

Государственное предприятие Эстонский центр запасов, начавшее свою деятельность летом 2021 года, занимается складированием и хранением товаров первой необходимости и организует их использование.

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