Кохтла-Ярве построит парк солнечных батарей

Цель проекта – снизить выбросы парниковых газов. Для смягчения изменения климата в городе будет построен парк солнечных батарей мощностью 150 кВт, что позволит значительно сократить потребление электроэнергии. В проекте участвуют девять детских садов и здание городской администрации.

В ходе проекта на территории 14 детских садов в Кохтла-Ярве будут созданы общественные мини-сады, чтобы дети могли попробовать себя в садоводстве и таким образом стать ближе к природе. Вместо старых заборов школ и детских садов в городе высаживают живые изгороди. Кроме этого в городе будет высажено не менее 300 деревьев, для этого город закажет проект озеленения с описанием участков, где которые следует озеленить .