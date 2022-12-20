Город Кохтла-Ярве в рамках «зеленого поворота» построит в наступающем году солнечный парк стоимостью более 360 000 евро. Он будет снабжать электроэнергией девять детских садов и здание городской администрации. Планируется также посадить в городе не меньше 300 деревьев.
Кохтла-Ярве построит парк солнечных батарей
Цель проекта – снизить выбросы парниковых газов. Для смягчения изменения климата в городе будет построен парк солнечных батарей мощностью 150 кВт, что позволит значительно сократить потребление электроэнергии. В проекте участвуют девять детских садов и здание городской администрации.
В ходе проекта на территории 14 детских садов в Кохтла-Ярве будут созданы общественные мини-сады, чтобы дети могли попробовать себя в садоводстве и таким образом стать ближе к природе. Вместо старых заборов школ и детских садов в городе высаживают живые изгороди. Кроме этого в городе будет высажено не менее 300 деревьев, для этого город закажет проект озеленения с описанием участков, где которые следует озеленить .
Общая стоимость проекта зеленой полосы в Кохтла-Ярве составляет 360 350 евро, из которых 54 052 евро вносит город. На проект будет направлено 306 297 евро из средств программы Финансового механизма Европейской экономической зоны на 2014–2021 годы «Смягчение последствий изменения климата и адаптация».