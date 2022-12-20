Когда Эстония изложила свою позицию в споре об установлении предельной цены на российскую нефть, в наш адрес была развернута на редкость интенсивная дипломатическая деятельность. Во время лавины переговоров даже случилось так, что один эстонский министр по ошибке донес до США позицию, которая на самом деле не отражает точку зрения Эстонии. Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил в интервью Postimees, что не стоит переоценивать этот отдельный дипломатический каламбур.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Франция и США обсуждают, как прекратить войну в Украине с помощью дипломатии. Канцлер Всевиов: у Эстонии есть четкие красные линии
Франция и США обсуждают, как прекратить войну в Украине с помощью дипломатии. Канцлер Всевиов: у Эстонии есть четкие красные линии
Среди прочего Всевиов заявил, что против шантажистского поведения Венгрии нет волшебного средства, и при поддержке Украины необходимо учитывать Венгрию, которая нарушает принципы верховенства закона.
Всевиов также убежден, что у Эстонии есть своя роль и возможность убедить Глобальный Юг, особенно страны Африки и Азии, в формировании отношения к геноцидной войне России. Здесь отсутствие исторического опыта колониализма должно помочь Эстонии. «Мы предлагали и будем продолжать предлагать, что если мы хотим, чтобы Европа имела североевропейское или восточноевропейское лицо, не обремененное бременем эпохи колониализма, то просто именно наших граждан следует направить их в качестве послов в эти страны», – заявил канцлер.
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