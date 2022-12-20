ИНТЕРВЬЮ ⟩ Франция и США обсуждают, как прекратить войну в Украине с помощью дипломатии. Канцлер Всевиов: у Эстонии есть красные линии

Среди прочего Всевиов заявил, что против шантажистского поведения Венгрии нет волшебного средства, и при поддержке Украины необходимо учитывать Венгрию, которая нарушает принципы верховенства закона.

Всевиов также убежден, что у Эстонии есть своя роль и возможность убедить Глобальный Юг, особенно страны Африки и Азии, в формировании отношения к геноцидной войне России. Здесь отсутствие исторического опыта колониализма должно помочь Эстонии. «Мы предлагали и будем продолжать предлагать, что если мы хотим, чтобы Европа имела североевропейское или восточноевропейское лицо, не обремененное бременем эпохи колониализма, то просто именно наших граждан следует направить их в качестве послов в эти страны», – заявил канцлер.