Бразилия сделала Месси уникальное предложение

Как информирует портал TyC Sports, Сантос хочет, чтобы Месси оставил свой след в Зале славы стадиона «Маракана».

«Месси уже давно доказал свою значимость на поле и за его пределами. Он творит историю мирового футбола уже много лет. Победа на чемпионате мира – это венец славы. «Маракана» также хочет выразить ему уважение», — сказал Сантос.

В финале ЧМ‑2022 сборная Аргентины победила Францию. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4:2. Месси стал лучшим игроком турнира.

Лионель может стать седьмым иностранцем, удостоенным такой чести. Ранее это сделали немец Франц Беккенбауэр, португалец Эйсебио, уругваец Альсидес Гиджа и знаковые для бразильского футбола серб Деян Петкович, чилиец Элиас Фигероа и парагваец Ромерито.