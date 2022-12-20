Адриано Сантос, администратор знаменитого стадиона «Маракана», наконец, предложил Лионелю Месси, капитану сборной Аргентины, коронованному как чемпион мира, историческую возможность.
Бразилия сделала Месси уникальное предложение
Как информирует портал TyC Sports, Сантос хочет, чтобы Месси оставил свой след в Зале славы стадиона «Маракана».
«Месси уже давно доказал свою значимость на поле и за его пределами. Он творит историю мирового футбола уже много лет. Победа на чемпионате мира – это венец славы. «Маракана» также хочет выразить ему уважение», — сказал Сантос.
В финале ЧМ‑2022 сборная Аргентины победила Францию. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4:2. Месси стал лучшим игроком турнира.
Лионель может стать седьмым иностранцем, удостоенным такой чести. Ранее это сделали немец Франц Беккенбауэр, португалец Эйсебио, уругваец Альсидес Гиджа и знаковые для бразильского футбола серб Деян Петкович, чилиец Элиас Фигероа и парагваец Ромерито.
Среди бразильцев свой след в Зале славы оставили такие люди, как Пеле, Зико, Роналдо и Роналдиньо.