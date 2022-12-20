У отделения экстренной медицинской помощи (EMO) Пярнуской больницы насыщенный рабочий день, потому что из-за скользких дорог количество людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, значительно увеличилось.
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Из-за скользких дорог количество обращающихся в EMO резко увеличилось
Из-за скользких дорог количество обращающихся в EMO резко увеличилось
Руководитель отдела по связям с общественностью Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс сказала, что начиная уже со вчерашнего дня было много падений из-за скользких дорог.