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Из-за скользких дорог количество обращающихся в EMO резко увеличилось

Карл Хютт
, репортер
Из-за скользких дорог количество обращающихся в EMO резко увеличилось
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Скользкие из-за обледенения дороги.
Скользкие из-за обледенения дороги. Фото: Mailiis Ollino

У отделения экстренной медицинской помощи (EMO) Пярнуской больницы насыщенный рабочий день, потому что из-за скользких дорог количество людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, значительно увеличилось.

Руководитель отдела по связям с общественностью Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс сказала, что начиная уже со вчерашнего дня было много падений из-за скользких дорог.

Например, в понедельник, 19 декабря, EMO Пярнуской больницы посетило 97 пациентов. Традиционно это число остается на уровне 70-80 человек.

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