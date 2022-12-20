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Фото ⟩ Возмущенные жители Таллинна: почему о пешеходах совсем не думают?

София Солдатенко
, reporter
Возмущенные жители Таллинна: почему о пешеходах совсем не думают?
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Посреди тротуара, по которому еще как-то можно передвигаться, образовалась целая гора снега: так техника складировала убранный с проезжей части снег.
Посреди тротуара, по которому еще как-то можно передвигаться, образовалась целая гора снега: так техника складировала убранный с проезжей части снег. Фото: Фото читательницы

Пешеходы массово жалуются на чистку улиц Таллинна: где-то тротуары вовсе не почищены, а где-то путь перегорожен горами снега, который техника убрала с проезжей части. «Нас призывают пользоваться общественным транспортом, но до него же надо дойти, а как это сделать, если тротуары непроходимы из-за снега?» – негодуют местные жители.

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Нымме Мария, которую возмутило, что многие пешеходные дороги до сих пор завалены снегом. «Буря была в понедельник, сегодня уже пятница (Мария обратилась к нам 16 декабря – прим.ред.), но многие пешеходные дороги, которые являются собственностью города, так и не почистили, на некоторые дорожки тракторы складируют снег, в итоге образовавшиеся горы снега преграждают путь пешеходам. Мне с коляской неоднократно приходилось выходить на проезжую часть, поскольку пройти через это скопление снега невозможно», – жалуется она.

Посреди тротуара, по которому еще как-то можно передвигаться, образовалась целая гора снега: так техника складировала убранный с проезжей части снег.
Посреди тротуара, по которому еще как-то можно передвигаться, образовалась целая гора снега: так техника складировала убранный с проезжей части снег. Фото: Фото читательницы
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