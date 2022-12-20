Фото ⟩ Возмущенные жители Таллинна: почему о пешеходах совсем не думают?

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Нымме Мария, которую возмутило, что многие пешеходные дороги до сих пор завалены снегом. «Буря была в понедельник, сегодня уже пятница (Мария обратилась к нам 16 декабря – прим.ред.), но многие пешеходные дороги, которые являются собственностью города, так и не почистили, на некоторые дорожки тракторы складируют снег, в итоге образовавшиеся горы снега преграждают путь пешеходам. Мне с коляской неоднократно приходилось выходить на проезжую часть, поскольку пройти через это скопление снега невозможно», – жалуется она.