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На улице Пронкси вновь будет открыта для движения одна полоса

Rus.Postimees
На улице Пронкси вновь будет открыта для движения одна полоса
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Улица Пронкси в Таллинне.
Улица Пронкси в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

На проходящей реконструкцию улице Пронкси сегодня вечером вновь будет открыта одна полоса движения на участке между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори с направлением движения в сторону Тартуского шоссе. На отрезке Пронкси между Гонсиори и Тартуским шоссе для движения по-прежнему открыта одна полоса движения в каждом направлении.

«Указанный участок был закрыт для движения в течение двух недель, чтобы строители могли провести масштабные работы по строительству коммуникаций в районе Нарвского шоссе и улицы Пронкси. Несмотря на сложные погодные условия, подрядчик реализовал работы согласно графику, и теперь вновь будет открыта для движения одна полоса, что, несомненно, упростит дорожную обстановку, в особенности в часы пик. Тем не менее, прошу водителей и пешеходов отнестись с пониманием к ситуации и следовать требованиям временной организации движения», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Реконструкция улиц Пронкси и Йыэ – один из наиболее масштабных объектов в Таллинне в этом году. В процессе реконструкции будет полностью обновлено пространство улицы, появится новое озеленение, улица станет удобной и безопасной для всех участников движения, особенное внимание будет уделено безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.

Работы были начаты в октябре и продлятся приблизительно год. Местных жителей и участников движения оперативно оповещают об изменениях в организации дорожного движения, вызванных проведением работ.

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