На улице Пронкси вновь будет открыта для движения одна полоса

«Указанный участок был закрыт для движения в течение двух недель, чтобы строители могли провести масштабные работы по строительству коммуникаций в районе Нарвского шоссе и улицы Пронкси. Несмотря на сложные погодные условия, подрядчик реализовал работы согласно графику, и теперь вновь будет открыта для движения одна полоса, что, несомненно, упростит дорожную обстановку, в особенности в часы пик. Тем не менее, прошу водителей и пешеходов отнестись с пониманием к ситуации и следовать требованиям временной организации движения», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Реконструкция улиц Пронкси и Йыэ – один из наиболее масштабных объектов в Таллинне в этом году. В процессе реконструкции будет полностью обновлено пространство улицы, появится новое озеленение, улица станет удобной и безопасной для всех участников движения, особенное внимание будет уделено безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.