Министр Ярван: универсальная услуга должна быть распространена и на средние предприятия

По словам министра, эта поправка к закону поддержит конкурентоспособность энергоемких предприятий Эстонии и поможет сохранить рабочие места. «В долгосрочной перспективе наше производство должно сделать рывок в развитии, но важно, чтобы во время нынешнего кризиса никто не остался в стороне. В настоящее время на рынке электроэнергии наблюдается рыночный сбой, и это оправдывает вмешательство государства», – подчеркнул Ярван, под руководством которого одобренная Рийгикогу в сентябре этого года универсальная услуга уже была распространена на малые предприятия и самоуправления.

По словам Ярвана, универсальная услуга будет нужна и крупным компаниям, но для средних компаний она может быть реализована быстрее, поскольку правила Европейского Союза также благоприятствуют распространение универсальной услуги на средние компаний. В конце сентября этого года Совет министров энергетики ЕС уже принял решение о смягчении правил государственной помощи и разрешил распространить меры фиксированной цены, поддерживаемые государством, и на средние компании.

Средним предприятием считается предприятие с численностью сотрудников до 250 человек и оборотом до 50 миллионов евро в год (или балансом до 43 миллионов евро). Вместе с универсальной услугой, уже распространенной на микро- и малые предприятия, она будет охватывать большое количество эстонских предприятий.

«Универсальная услуга полностью оправдала себя за два месяца, и ее можно легко распространить на средние предприятия с помощью внесения поправок в закон, – сказал Ярван. – Производственных мощностей для этого достаточно, а в условиях нынешнего энергетического кризиса можно быстро подать заявку на получение госпомощи. Мы можем быстро помочь нашим компаниям с помощью универсальной услуги. Надеюсь, мы добьемся и политической поддержки этого в коалиции».