Интервью ⟩ Писатель Андрей Иванов: героизм и самопожертвование меня расстраивают

- Взгляд примечательный…

- То есть совсем не возникает чувства, что с тобой может произойти то, что в книге описано, это не про тебя. А я-то как раз из этой причастности книгу делал. Я ведь очень долго писал первый роман. С 1998 по 2009 годы. Я с ним постоянно жил все эти годы – конечно, с перерывами. Я его начинал писать по-английски, потом половина дискет потерялась, вторая половина испортилась, я восстановил треть текста, а потом вернулся в Эстонию и начал писать его по-русски.

- А ты думаешь по-русски?

- Не знаю, там в голове черт знает что, многоголосие. Там «Поминки по Финнегану» (экспериментальный роман Джеймса Джойса, при написании которого было использовано около 70 языков, в том числе выдуманных автором – прим. ред.). Там кино какое-то нечеловеческое. Но хотя я и люблю кино, текст для меня важнее. Так что все-таки расширяющаяся вселенная текста на разных языках. Сейчас я могу это описать. А когда я писал первый роман, все было скверно, я долго искал голос рассказчика. Но я его нашел. Сейчас перечитываю, в том числе переводы. И там есть напористость, есть жизнь.

Андрей Иванов у дома Postimees. 16 декабря 2022 года. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Чьи голоса говорят Ивановым

- Этот твой голос периодически возвращается в разные тексты, но есть он не во всех.