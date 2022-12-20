В Пайкусе прошел чемпионат Пярнумаа по скоростным шахматам,
15-летний шахматист стал лучшим среди взрослых
15-летний шахматист стал лучшим среди взрослых
В мужской категории все шесть партий выиграл 15-летний ученик Пярнуской спортивной школы Рондо Микко. Тыну Хейнметс получил серебряную медаль с пятью очками, а Руслан Миронов получил бронзу с четырьмя очками. Среди женщин в тройку лидеров вошли Сильви Поол, Сайма Ранд и Моника Линроос.
В возрастной группе до 18 лет чемпионом уезда стал Ромет Ребане. Среди девочек первенство взяла Анетте Эйнманн.