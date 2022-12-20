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15-летний шахматист стал лучшим среди взрослых

Мярт Пильме
, Pärnu Postimees
15-летний шахматист стал лучшим среди взрослых
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В Пайкусе прошел чемпионат Пярнумаа по скоростным шахматам, 

В мужской категории все шесть партий выиграл 15-летний ученик Пярнуской спортивной школы Рондо Микко. Тыну Хейнметс получил серебряную медаль с пятью очками, а Руслан Миронов получил бронзу с четырьмя очками. Среди женщин в тройку лидеров вошли Сильви Поол, Сайма Ранд и Моника Линроос.

В возрастной группе до 18 лет чемпионом уезда стал Ромет Ребане. Среди девочек первенство взяла Анетте Эйнманн.

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