Наш пловец Крегор Зирк ворвался в топ-10 всех времен

Зирк преодолел дистанцию в Мельбурне со временем 1:50,51. От европейского рекорда его отделяет 1,51 секунды.

«Статистика показывает, что я двигаюсь в правильном направлении и все возможно», — сказал Зирк в пресс-релизе.

Последние пять лет Зирк тренируется по рекомендациям канадца Тома Раштона. Результаты из года в год становятся лучше.

«Мне очень нравятся его продуманные планы тренировок, при этом он также учитывает, что жизнь вне бассейна так же важна, как и в бассейне», — охарактеризовал инструктора Цирк.

«Наши отношения спортсмен - тренер сложились очень хорошо, и мы часто обсуждаем и темы, не связанные с плаванием».

Самой большой звездой тренировочной группы Зирка является Шивон Хоги, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Токио из Гонконга, выигравшая также 200-метровку вольным стилем на чемпионате мира по короткой воде.

«Шивон — скромный человек, и при этом очень дружелюбная и веселая. Она также является одной из самых профессиональных пловчих, которых я видел, исключительно трудолюбива», — похвалил Зирк.

В длинном бассейне Зирк в этом году на чемпионате мира занял 11-е место и на чемпионате Европы 6-е место, оба результата являются рекордами в его карьере. И если в короткой воде он занимает 10-е место в европейском рейтинге, то в 50-метровой дистанции он расположился на 12-й позиции.