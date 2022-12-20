На недавнем чемпионате мира по плаванию на короткой воде, проходившем в Мельбурне, Крегор Зирк занял пятое место с рекордом Эстонии в плавании 200 м баттерфляем - своей любимой дисциплине. Тот факт, что наш пловец впервые поднялся на 10-е место в европейском рейтинге, делает результат еще более значимым.
Наш пловец Крегор Зирк ворвался в топ-10 всех времен
Зирк преодолел дистанцию в Мельбурне со временем 1:50,51. От европейского рекорда его отделяет 1,51 секунды.
«Статистика показывает, что я двигаюсь в правильном направлении и все возможно», — сказал Зирк в пресс-релизе.
Последние пять лет Зирк тренируется по рекомендациям канадца Тома Раштона. Результаты из года в год становятся лучше.
«Мне очень нравятся его продуманные планы тренировок, при этом он также учитывает, что жизнь вне бассейна так же важна, как и в бассейне», — охарактеризовал инструктора Цирк.
«Наши отношения спортсмен - тренер сложились очень хорошо, и мы часто обсуждаем и темы, не связанные с плаванием».
Самой большой звездой тренировочной группы Зирка является Шивон Хоги, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Токио из Гонконга, выигравшая также 200-метровку вольным стилем на чемпионате мира по короткой воде.
«Шивон — скромный человек, и при этом очень дружелюбная и веселая. Она также является одной из самых профессиональных пловчих, которых я видел, исключительно трудолюбива», — похвалил Зирк.
В длинном бассейне Зирк в этом году на чемпионате мира занял 11-е место и на чемпионате Европы 6-е место, оба результата являются рекордами в его карьере. И если в короткой воде он занимает 10-е место в европейском рейтинге, то в 50-метровой дистанции он расположился на 12-й позиции.
«Моим самым ярким событием в этом году стал финал чемпионата Европы и шестое место, которое я там занял, — вспоминает Крегор Зирк. - Тогда у меня не было личного рекорда, но то, как я преодолел дистанцию в тот день, дало мне много надежды и знаний для нового сезона».
По словам Зирка, основное внимание всегда уделялось 50-метровому бассейну, и все, что происходит на короткой дистанции, просто является бонусом.
«В этом сезоне короткой воды я 90 процентов времени тренировался в 50-метровом бассейне, но, как видно, это не мешало подготовке к короткой воде. Мы уделяем больше внимания поворотам и «взрывной» работе, которые также полезны в 50-метровом бассейне».
До парижской Олимпиады осталось полтора года, и Зирк считает, что для того, чтобы там сверкать, все должно быть сбалансировано.
«Хороший результат не состоит лишь из одного фактора, за это время будет множество переменных, и с ними нужно уметь хорошо и эффективно справляться», — сказал пловец, занявший 13-е место на прошлогодней Олимпиаде в Токио.