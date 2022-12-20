Тартуский административный суд установил, что члены правления AS Giga Янек и Франек Веэбер перевели более полумиллиона евро со счетов предприятия на свои личные банковские счета, а не в кассу предприятия, как указано в отчетах о доходах.
Суд: Веэберы переводили деньги компании на личные счета
Налогово-таможенный департамент (MTA) установил, что компания Giga, занимающаяся управлением лесным хозяйством, строительством, производством и сдачей в аренду недвижимого имущества, произвела не связанные с предпринимательской деятельностью денежные выплаты на сумму 1 105 160,53 евро, из которых незадекларированными и неоплаченными остались 276 330,63 евро подоходного налога.
MTA также установило, что Giga выплатила членам правления вознаграждение в размере 351 500 евро нетто (сумма брутто 448 539,08 евро), из которых они оставили неучтенными, незадекларированными и неоплаченными в общей сложности 245 056,97 евро подоходного и социального налога и обязательных пенсионных платежей.
Согласно оценке Налогово-таможенного департамента, это осознанная и преднамеренная неуплата налогов. Акционерное общество Giga не согласилось с этим выводом и в мае 2021 года подало в Тартуский административный суд жалобу с целью отмены налогового решения Налогово-таможенного департамента.
Административный суд вчера установил, что жалоба Giga необоснованна и подлежит отклонению.
AS Giga – предприятие, принадлежавшее тартускому бизнесмену Тийту Веэберу, которое перешло к его наследникам после смерти предпринимателя в 2012 году. Согласно реестру предприятий, реальным бенефициаром AS Giga является Кристи Веэбер, жена Янека Веэбера. Член правления Франек Веэбер – сын Кристи и Янека Веэбер.
Суд согласился с позицией МТА о том, что при работе с наличными деньгами представленные кассовые документы не отражают реального движения денег и являются недостоверными. Суд отметил, что, хотя бухгалтерские записи заявителя и казначейские декларации о доходах показывают движение денег с банковских счетов заявителя непосредственно в казначейство, фактически переводы осуществлялись на личные банковские счета членов правления.
При этом приходные ордера и бухгалтерский учет кассы Giga были оформлены так, как будто сам Франек Веэбер переводил поступившие на его банковский счет суммы обратно в кассу компании в тот же день.
Суд: деньги пошли на личные расходы
По мнению суда, при анализе банковских счетов MTA пришло к правильному выводу, что с банковских счетов Янека и Франека Веэберов не снимались крупные суммы наличных денег – видны только личные расходы, а не выплаты, связанные с бизнесом. Таким образом, суд установил, что наличные деньги, снятые с банковских счетов, не дошли до кассы.
По мнению суда, налоговый администратор правомерно обложил налогом выплаты Франеку Веэберу в качестве выплаты члену правления, поскольку заявитель не доказал, что деньги использовались для отправления потребностей компании Giga. Суд установил, что MTA разумно сочло деньги, поступившие на счет Франека Веэбера, его личным доходом и, учитывая его связь с компанией, обоснованно обложило их налогом как выплату члену правления.
По мнению суда, нет никаких доказательств того, что эти деньги были использованы в интересах компании или что они были возвращены компании.
Если бы заявитель действительно хотел произвести платежи Янеку или Кристи Веэбер при переводе денег на счет Франека Веэбера, это также должно быть ясно видно из бухгалтерских и налоговых деклараций заявителя, но, по мнению суда, это не так.
Суд не согласился с требованием Giga о том, что оспариваемые суммы следует рассматривать как дивиденды, выплаченные акционерам, или суммы, переведенные на банковские счета Янека и Франека Веэберов, как не связанные с предпринимательской деятельностью расходы.