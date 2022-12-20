Суд: Веэберы переводили деньги компании на личные счета

При этом приходные ордера и бухгалтерский учет кассы Giga были оформлены так, как будто сам Франек Веэбер переводил поступившие на его банковский счет суммы обратно в кассу компании в тот же день.

Суд: деньги пошли на личные расходы

По мнению суда, при анализе банковских счетов MTA пришло к правильному выводу, что с банковских счетов Янека и Франека Веэберов не снимались крупные суммы наличных денег – видны только личные расходы, а не выплаты, связанные с бизнесом. Таким образом, суд установил, что наличные деньги, снятые с банковских счетов, не дошли до кассы.

По мнению суда, налоговый администратор правомерно обложил налогом выплаты Франеку Веэберу в качестве выплаты члену правления, поскольку заявитель не доказал, что деньги использовались для отправления потребностей компании Giga. Суд установил, что MTA разумно сочло деньги, поступившие на счет Франека Веэбера, его личным доходом и, учитывая его связь с компанией, обоснованно обложило их налогом как выплату члену правления.

По мнению суда, нет никаких доказательств того, что эти деньги были использованы в интересах компании или что они были возвращены компании.

Если бы заявитель действительно хотел произвести платежи Янеку или Кристи Веэбер при переводе денег на счет Франека Веэбера, это также должно быть ясно видно из бухгалтерских и налоговых деклараций заявителя, но, по мнению суда, это не так.