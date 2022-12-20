Решается судьба выплат по больничному листу: Рийгикогу соберется на внеочередную сессию

Законопроект прошел первое чтение, и, по словам председателя фракции Центристской партии Яануса Карилайд, правительство сигнализировало о том, что вопрос нуждается в положительном решении.

Первая сессия пройдет 28 декабря в 11:00.

Повестка дня: Второе чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о безопасности и гигиене труда и в Закон о медицинском страховании (725 SE), инициированного фракцией Центристской партии. Если второе чтение законопроекта (725 SE) будет завершено во время данной сессию, то вторая сессия состоится через час после окончания первой сессии со следующей повесткой дня: Третье чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о безопасности и гигиене труда и в Закон о медицинском страховании (725 SE), инициированного фракцией Центристской партии Эстонии.

Правительство 15 декабря пришло к соглашению, что выплата компенсаций по болезни со второго дня будет продолжена до 30 июня. Для этого требуется изменить закон, однако Рийгикогу ушел на зимние каникулы до 9 января.