Неоднозначная статистика: каждый пятый пенсионер в Эстонии продолжает работать

Всего в Эстонии проживают 272 164 человека в возрасте 65 лет и старше, 20% из них (каждый пятый, то есть 51 196 человек) на конец 2021 года работали. 10 лет назад этот показатель был в два раза ниже - в то время работали 10% людей возраста 65 лет и старше.

Хотя мужчины и составляют в целом 35% людей в возрасте 65 лет и старше, тем не менее, мужчины составляют 43% работающих пенсионеров. Несмотря на то, что среди людей пенсионного возраста больше женщин, чем мужчин, продолжающих работать мужчин пенсионного возраста больше, чем женщин. Как и в общем показателе трудозанятых людей трудоспособного возраста, среди наемных работников пенсионного возраста больше женщин, а среди предпринимателей больше мужчин.