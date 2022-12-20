Проблемы предпринимателей для министра предпринимательства Кристьяна Ярвани и министра экономики Рийны Сиккут как с гуся вода, говорит крупный предприниматель Энн Вескимяги, который не знает, к кому еще обратиться.
ЭНН ВЕСКИМЯГИ ⟩ Ярвана считают некомпетентным и враждебным министром!
Заявления Кристьяна Ярвана о «жалобах промышленников» в прессе не соответствуют действительности. Ярван встречался с собранием работодателей более месяца назад. За столом переговоров были отраслевые союзы и крупные компании.
Поскольку у министра не было послания и он не был подготовлен, мы говорили о своих опасениях по поводу высоких цен на энергоносители и конкуренции с соседними странами. Мы рекомендовали следить за мерами, применяемыми в соседних странах.
Министр только развел руками: где мы возьмем деньги??
Мы также встречались с министром экономики Рийной Сиккут. Как в Торгово-промышленной палате, так и в Центральном союзе работодателей. Все возникшие проблемы были переданы министрам и Министерству экономики и коммуникаций. К сожалению, ответа нет.
Со своей стороны, мы довели до правительства механизмы, с помощью которых европейские страны компенсируют высокие цены на энергоносители.
Должен сказать, что в союзе предпринимателей Кристьяна Ярвана считают враждебно настроенным по отношению к предпринимателям и некомпетентным в своей профессии!