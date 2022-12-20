ВИДЕО ⟩ Взорвался газопровод, соединяющий Россию и Европу

Взрыв произошел в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. По словам очевидцев на месте инцидента были видны поднимающиеся вверх огромные языки пламени.

Сообщается, что взрыв произошел между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. По предварительной информации, произошла утечка газа.

«Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм», — сообщает ГУ МЧС по Чувашии. Там добавили, что в ликвидации пожара было задействовано 37 человек и 13 единиц техники, в том числе 17 спасателей и 7 единиц техники МЧС России.

Глава деревни Ямбахтино Вурнарского района рассказал, что при взрыве три человека погибли, а один ранен.

Газопровод является объектом стратегического значения. Он был построен в начале 1980-х годов. По нему поставляют топливо из Западной Сибири через Украину в Европу.

Стоимость газа в Европе резко подскочила на новостях о взрыве на экспортном магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии. Цена топлива выросла почти до $1260 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1258 за 1 тыс. куб. м, или 114,325 евро за МВт·ч. Таким образом, общий рост цены голубого топлива за день превышает 5%.