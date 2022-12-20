Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы – старейшей правозащитной организации России

«Исковое заявление зарегистрировано сегодня. Решается вопрос о его принятии и назначении к слушанию», - сообщили в суде.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, которая получила информацию об иске от сотрудников МХГ, заявила, что он подан по формальному признаку.

«Да, подали иск о ее ликвидации, по формальному признаку, что она якобы является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах. Там очень странная история, потому что у МХГ действительно были представители на каких-то судах в других субъектах, но они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений, то есть, они поддержать там кого-то приехали. Это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта», - сказала Меркачева «Интерфаксу».

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на представителей МХГ, ликвидировать правозащитную организацию собираются по результатам внеплановой проверки, проведенной по требованию прокуратуры.