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ИТОГИ ⟩ Eesti Energia: неизвестно, на сколько подорожает универсальная услуга через пару месяцев

Рост может составить 12%
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Eesti Energia: неизвестно, на сколько подорожает универсальная услуга через пару месяцев
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  • Большинство пользователей фиксированных пакетов отказались от универсальной услуги
  • В декабре биржевое электричество дороже универсального тарифа, весной будет дешевле
  • Удорожание соцэлектричества компенсируют более дешевыми фиксированными пакетами

Сколько человек воспользовались универсальным тарифом? Много ли было недовольных? Когда ожидается повышение универсального тарифа? Станет ли льготная услуга доступной средним и крупным предприятиям?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров.

Выдержки из беседы:

– Какие пакеты были самыми популярными в течение года? Каковы тенденции?

– С начала года до конца июля большинство клиентов переходило с биржевого на фиксированный пакет. После анонсирования универсальной услуги люди заняли выжидательную позицию, кто-то даже вернулся на биржу. К концу сентября 145 000 клиентов Eesti Energia получили предложение перейти на универсальную услугу, поскольку это было для них выгоднее. Речь идет о практически всех биржевых клиентах и порядка 5000 обладателей фиксированных пакетов, у которых тариф был выше универсальной цены.

Большинство пользователей фиксированных пакетов в октябре отказались от универсальной услуги.

Сейчас часть клиентов уже подумывают о возвращении, звонят и спрашивают, какой будет цена через два-три месяца.

– Сколько же будет стоить социальное электричество через пару месяцев?

– К сожалению, мы на данный момент не можем ответить на этот вопрос. Это не от нас зависит. Enefit Power ходатайствует о повышении тарифа перед департаментом конкуренции, но те три месяца решают, что и как дальше. Полагаю, что до выборов никто этот вопрос так и не решит.

– Рано или поздно его придется решать, и вряд ли Enefit Power откажется от своего намерения повысить тариф?

– Мне кажется, что они вряд ли отступят от своего. Enefit Power с самого начала говорит о том, что нынешняя временная цена, утвержденная департаментом конкуренции, не покрывает расходов компании. Никто не хочет работать в минус. На данный момент честная цена за производство – порядка 170–180 евро.

Думаю, что после выборов, когда у нас уже будет новое правительство, ходатайство о повышении универсального тарифа может быть одобрено.

К этому времени биржевые цены уже упадут. Согласно прогнозам, в апреле-мае средняя биржевая цена составит порядка 140–150 евро за мегаватт/час.

– После выборов биржевые цены упадут, а социальное электричество подорожает. В чем тогда будет смысл универсальной услуги?

– Сланцевая энергетика на 80% состоит из налогов, самый главный из которых – СО2. Последний точно не станет дешевле. К весне доля сланцевой энергии в общем объеме производимой электроэнергии заметно уменьшится, поэтому биржевое электричество подешевеет.

С ноября к универсальной услуге подключили микро- и малые компании, с декабря – муниципалитеты и на очереди – средние предприятия.

Завод в Аувере – не резиновый, он способен произвести порядка 3–4 тераватт-часов в год, и не более того. Только из-за этого универсальная цена может повыситься, так как придется задействовать более старые блоки, где выбросы в атмосферу СO2 – намного выше.

– На сколько может подорожать социальное электричество?

– Трудно ответить.

Если отталкиваться от нынешнего ходатайства о повышении цены на универсальную услугу, то разница составит порядка 20 евро, или 12%.

– Быстро ли решится вопрос с подключением к универсальной услуге средних предприятий? Министр Ярван о них уже замолвил слово перед премьер-министром…

– С соответствующим предложением к Eesti Energia еще никто не обращался. Если решение на законодательном уровне все же будет принято, то в течение месяца-полутора вопрос может быть решен. Но не поздно ли будет? К этому времени закончится зима. По всей видимости, в апреле-мае биржевое электричество будет стоить дешевле, чем универсальная услуга. Максимальная выгода для предприятий – два месяца в первом полугодии и, возможно, три месяца в конце года.

Как мы знаем, для микро- и малых предприятий универсальная услуга действует только до конца следующего года…

– И мало кто ею может воспользоваться, так как большинство микро- и малых предприятий арендуют площади у средних и крупных компаний, на которые не распространяется универсальная услуга…

– Есть такая проблема. Концерн Eesti Energia нашел решение для таких клиентов. Если арендодатель обратится к нам с соответствующим заявлением, указав, что в числе его клиентов есть несколько микро- и малых предприятий, чье потребление составляет, например, 20% от общего, то эти 20% мы будем рассчитывать по универсальному тарифу.

– Какие новости ждать клиентам Eesti Energia в новом году?

– Хороший вопрос.

Мы пытаемся сделать все от нас зависящее, чтобы возобновить продажу фиксированных пакетов, которые были бы дешевле универсальной услуги.

Клиенты в них заинтересованы и задают вопросы на этот счет уже сейчас.

– Как в целом клиенты оценили универсальную услугу?

– Большинство клиентов восприняли услугу довольно хорошо. На данный момент с частными потребителями заключено 136 000 договоров, примерно 29 000 клиентов отказались от социального электричества – либо в самом начале, либо после заключения нового договора.

Большинство подключившихся к социальной услуге – клиенты биржевого пакета. Для них выигрыш был ощутимым: средняя цена за декабрь на бирже с учетом НСО составила 40 центов, а цена универсальной услуги – 19,24 цента.

Универсальная услуга в декабре обошлась клиентам в два раза дешевле биржевой цены. При этом в октябре разница с биржей составила всего один цент.

– Если говорить о недовольных, то почему почти пятая часть клиентов отнеслась с недоверием к универсальной услуге?

– Клиенты полагают, что в отличие от фиксированного пакета, который иногда дороже всего на один цент, цена универсальной услуги может подскочить, а вернуться на прежних условиях к фиксированному пакету будет невозможно. Так что некоторые боятся рисковать.

Ряд клиентов до сих пор верит, что может больше выиграть за счет биржевого пакета. И до конца ноября так и было, если основное потребление – зарядка устройств, стирка и т.д. – переносилось на ночь. В декабре универсальная услуга стала выгоднее по всем параметрам, так как биржевое электричество в любое время было дороже.

– Можно ли в декабре переключиться без штрафов на социальную услугу?

– Да, через семь дней после принятия решения клиент сможет уже пользоваться универсальной услугой. Сменить пакет можно без штрафа до конца сентября 2023 года, если действующий пакет был заключен до внесения изменений в законодательство по части соцуслуги. Если же пакет был выбран после 23 сентября этого года, то при его смене вам могут выписать штраф.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: оценили ли клиенты универсальную услугу? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Студия Postimees: оценили ли клиенты универсальную услугу? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
  • По оценке некоторых экспертов, универсальная услуга – это политическая удача года. Оценили ли клиенты данный шаг? Много ли было недовольных?
  • Сколько человек воспользовались льготным небиржевым пакетом, сколько – отказались?
  • Много ли было перебежчиков? Все ли избежали штрафов?
  • Какие пакеты оказались самыми популярными и выгодными?
  • Когда социальный тариф может повыситься?
  • Станет ли универсальная услуга доступной для средних и крупных предприятий?
  • Каких новостей ждать клиентам Eesti Energia в новом году?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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