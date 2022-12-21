ИТОГИ ⟩ Eesti Energia: неизвестно, на сколько подорожает универсальная услуга через пару месяцев

Думаю, что после выборов, когда у нас уже будет новое правительство, ходатайство о повышении универсального тарифа может быть одобрено.
К этому времени биржевые цены уже упадут. Согласно прогнозам, в апреле-мае средняя биржевая цена составит порядка 140–150 евро за мегаватт/час.
– После выборов биржевые цены упадут, а социальное электричество подорожает. В чем тогда будет смысл универсальной услуги?
– Сланцевая энергетика на 80% состоит из налогов, самый главный из которых – СО2. Последний точно не станет дешевле. К весне доля сланцевой энергии в общем объеме производимой электроэнергии заметно уменьшится, поэтому биржевое электричество подешевеет.
С ноября к универсальной услуге подключили микро- и малые компании, с декабря – муниципалитеты и на очереди – средние предприятия.
Завод в Аувере – не резиновый, он способен произвести порядка 3–4 тераватт-часов в год, и не более того. Только из-за этого универсальная цена может повыситься, так как придется задействовать более старые блоки, где выбросы в атмосферу СO2 – намного выше.
– На сколько может подорожать социальное электричество?
Если отталкиваться от нынешнего ходатайства о повышении цены на универсальную услугу, то разница составит порядка 20 евро, или 12%.
– Быстро ли решится вопрос с подключением к универсальной услуге средних предприятий? Министр Ярван о них уже замолвил слово перед премьер-министром…
– С соответствующим предложением к Eesti Energia еще никто не обращался. Если решение на законодательном уровне все же будет принято, то в течение месяца-полутора вопрос может быть решен. Но не поздно ли будет? К этому времени закончится зима. По всей видимости, в апреле-мае биржевое электричество будет стоить дешевле, чем универсальная услуга. Максимальная выгода для предприятий – два месяца в первом полугодии и, возможно, три месяца в конце года.