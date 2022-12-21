ИТОГИ ⟩ Eesti Energia: неизвестно, на сколько подорожает универсальная услуга через пару месяцев

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров.

Выдержки из беседы:

– Какие пакеты были самыми популярными в течение года? Каковы тенденции?

– С начала года до конца июля большинство клиентов переходило с биржевого на фиксированный пакет. После анонсирования универсальной услуги люди заняли выжидательную позицию, кто-то даже вернулся на биржу. К концу сентября 145 000 клиентов Eesti Energia получили предложение перейти на универсальную услугу, поскольку это было для них выгоднее. Речь идет о практически всех биржевых клиентах и порядка 5000 обладателей фиксированных пакетов, у которых тариф был выше универсальной цены.

Большинство пользователей фиксированных пакетов в октябре отказались от универсальной услуги.

Сейчас часть клиентов уже подумывают о возвращении, звонят и спрашивают, какой будет цена через два-три месяца.

– Сколько же будет стоить социальное электричество через пару месяцев?

– К сожалению, мы на данный момент не можем ответить на этот вопрос. Это не от нас зависит. Enefit Power ходатайствует о повышении тарифа перед департаментом конкуренции, но те три месяца решают, что и как дальше. Полагаю, что до выборов никто этот вопрос так и не решит.

– Рано или поздно его придется решать, и вряд ли Enefit Power откажется от своего намерения повысить тариф?