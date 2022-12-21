Сколько человек воспользовались универсальным тарифом? Много ли было недовольных? Когда ожидается повышение универсального тарифа? Станет ли льготная услуга доступной для средних и крупных предприятий?
ИТОГИ ⟩ Студия Postimees: оценили ли клиенты универсальную услугу?
13:00
Студия Postimees: оценили ли клиенты универсальную услугу?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите интервью в 13:00!
- По оценке некоторых экспертов, универсальная услуга – это политическая удача года. Оценили ли клиенты данный шаг? Много ли было недовольных?
- Сколько человек воспользовались льготным небиржевым пакетом, сколько – отказались?
- Много ли было перебежчиков? Все ли избежали штрафов?
- Какие пакеты оказались самыми популярными и выгодными?
- Когда социальный тариф может повыситься?
- Станет ли универсальная услуга доступной для средних и крупных предприятий?
- Каких новостей ждать клиентам Eesti Energia в новом году?
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