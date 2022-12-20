Ужесточение требований к бесплатному высшему образованию: комиссия направила законопроект на первое чтение

По словам Маргит Сутроп (Партия реформ), которая представила законопроект со стороны комиссии, проект продлевает период, по истечении которого студенты могут учиться бесплатно на той же ступени высшего образования.

«Согласно законопроекту, через десять лет после окончания университета можно бесплатно учиться на той же ступени высшего образования. Тем, кто хочет получить первое высшее образование, это изменение дает лучшие возможности для обучения, а вузам - возможность заработать дополнительные деньги, которые можно направить на повышение качества образования», - сказала Сутроп. Она добавила, что законопроект также поддерживает повышение академической дисциплины и ответственности студентов.

Законопроект исключает возможность бесплатного обучения сразу нескольким специальностям, а также вузы могут взимать плату за обучение с тех, кто желает учиться на той же степени в третий раз.

Вузы теперь могут требовать возмещения стоимости обучения со студентов, прервавших обучение, если с начала семестра прошло более 70 дней. В обоснованных случаях вузы также могут предлагать бесплатное обучение. Если студент прервал обучение, то его могут снова зачислить бесплатно лишь в случае, если он проучился на той же ступени высшего образования менее одного учебного года, то есть менее 365 календарных дней.

Законопроект вносит поправки в Закон об учебных пособиях и учебном кредите, чтобы уточнить даты фиксации Euribor и расчета процентов. Также, согласно законопроекту, у первокурсников появится возможность получить учебный кредит с 15 сентября.

В заседании принял участие министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество»), который представил проект.